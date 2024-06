«No al Mondiale per club» Poi il Real fa retromarcia 

Il Real Madrid pluri campione d’Europa (15 titoli, l’ultimo conquistato dieci giorni fa), col suo allenatore Carlo Ancelotti boccia il nuovo Mondiale per Club organizzato dalla Fifa per l’estate del 2025 negli Usa («non parteciperemo»); poi però il club smentisce («ci saremo»). E scoppia il caso, col tecnico che dice di essere stato «frainteso».

Tutto nasce ieri con l’annuncio da parte di Ancelotti del forfait dei Blancos alla competizione cui parteciperanno 32 squadre (12 europee) tra cui Inter e Juventus dal 15 giugno al 13 luglio 2025: «La Fifa si scordi che calciatori e club partecipino a quel torneo», le sue dichiarazioni, «una sola partita del Real vale 20 milioni di euro, la Fifa vorrebbe darci quella cifra per tutta la competizione». Dietro il no ci sarebbero anche motivazioni tecniche: la competizione si gioca in estate, con un calendario affollato che potrebbe provocare ulteriori infortuni. «Come noi altri club rifiuteranno l’invito», ha aggiunto Ancelotti.

Subito dopo però il club smentisce e sostiene che «il Real Madrid in nessun momento ha parlato della propria partecipazione nel nuovo Mondiale per Club», competizione alla quale la squadra parteciperà «con orgoglio e il massimo entusiasmo per tornare a far sognare i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo con un nuovo titolo». A maggio il quotidiano britannico The Times aveva svelato che il sindacato internazionale dei calciatori poteva intentare una causa alla Fifa se fosse andata avanti col programma: l’obiettivo era rivedere date e torneo per un calendario saturo.

RIPRODUZIONE RISERVATA