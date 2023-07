«No al fotovoltaico davanti al parco di Monte Sirai» 

«Parere tecnico-istruttorio negativo». La Soprintendenza speciale per il Pnrr ha bocciato il progetto “Carbonia” per un impianto fotovoltaico da 53 megawatt che la Mag Sardegna srl vorrebbe installare nella zona Girili Su Giuncu (territorio di Carbonia a due passi dall’area industriale di Portovesme), lungo la Provinciale 75, con le opere di interconnessione elettrica che ricadrebbero nei territori comunali di Portoscuso e Gonnesa.

Area a rischio

Sarebbe impegnata un’area da 75 ettari, con circa 7.000 moduli distribuiti in 25 ettari per catturare l’energia del sole e trasformarla in energia elettrica da trasportare fino alla rete. Dalla Soprintendenza speciale per il Pnrr, che ha raccolto i pareri della Soprintendenza ai Beni paesaggistici, culturali e archeologici delle Province di Cagliari e Oristano, le osservazioni della Regione e dei Comuni di Carbonia, Portoscuso e Gonnesa, è arrivato parere negativo. Alla base delle note, molto dettagliate, ci sono questioni paesaggistiche e archeologiche. «L’impianto - scrive la Soprintendenza di Cagliari in una nota ripresa dalla Soprintendenza speciale - sarebbe localizzato tra il Monte Sirai (che dista circa 850 metri dall’impianto), oggi un vasto e celebre parco archeologico, ed il mare, nel bel mezzo della visuale che, oltre il lungo lembo di spiaggia dello stagno di Punta S’Aliga, traguarda l’isola di San Pietro e Carloforte, ad oggi una delle poche visuali storicizzate prive di elementi antropici significativi»

L’impatto

Anche la valutazione dell’impatto cumulativo non è favorevole al nuovo impianto fotovoltaico. L’esame dell’impatto cumulativo con simili impianti - scrive la Soprintendenza – fornisce ulteriori elementi a svantaggio della sostenibilità paesaggistica del progetto, localizzato in un territorio di rilievo storico e naturalistico estremamente fragile». Il nuovo parco verrebbe installato in un’area che, secondo le valutazioni della Soprintendenza, subirebbe un’alterazione del paesaggio. Non mancano poi i rilievi legati all’aspetto archeologico, viste le diverse “presenze” storiche della zona. «L’area interessata dal progetto risulta inserita in un contesto di frequentazione antropica antica - si legge - e si qualifica come elevato il rischio di rinvenimenti». Una zona in cui potrebbero essere trovate altre testimonianze storiche, dove già esistono diversi siti archeologici. La Soprintendenza cita il Villaggio e Nuraghe Arzori, il cui perimetro di vincolo dista circa 300 metri dall’impianto.

Il comitato

Una serie di pareri e osservazioni che hanno portato al parere tecnico istruttorio negativo. Una vicenda seguita passo passo anche dal Comitato Nuraxino a difesa del territorio, che si è costituito a Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa, per monitorare i progetti e dire no alla sottostazione elettrica che dovrebbe essere costruita a pochi passi dal centro abitato per convogliare l’energia prodotta dagli impianti di rinnovabili. «Le motivazioni del parere negativo della Soprintendenza - dice Giancarlo Ballisai, componente del Comitato - sono comuni a tutta l’area che ricade tra Flumentepido, Portoscuso e Gonnesa. Confidiamo quindi che la stessa valutazione valga per gli altri progetti che interessano la stessa porzione di territorio, con le stesse caratteristiche. Non dobbiamo rinunciare alla nostra identità e al nostro paesaggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA