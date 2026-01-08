«No al festival durante i riti di Santa Greca» 

A Decimomannu lo scontro tra maggioranza opposizione ha scaldato i banchi dell’Aula consiliare durante l’ultimo Consiglio, toccando punti delicati come l’organizzazione della festa di Santa Greca. Il consigliere di minoranza Leopoldo Trudu ha espresso il suo dissenso quando si è parlato dei futuri investimenti per potenziare il “Dcm Music Festival”, l’appuntamento musicale che da due anni a questa parte è stato affiancato alla tradizionale ricorrenza settembrina: «Ci piace l’attenzione che viene data alla festa di Santa Greca, un po’ meno al Dcm». Secondo la minoranza il profano mette in secondo piano il sacro.

Santa Greca

«Abbiamo detto in varie occasioni - ha spiegato Trudu - che vorremmo che si tenessero le due cose staccate, organizzando il festival, una volta completata l’arena grandi eventi, in altri periodi dell’anno. A settembre bisognerebbe focalizzare l’attenzione su Santa Greca, senza l’uso di questa sigla “Dcm” di cui, onestamente, ci sfugge ancora la funzione». Per Trudu, insomma, la festa di Santa Greca andrebbe gestita totalmente dall’omonima associazione con l’appoggio dell’amministrazione. «Il Dcm non è un’iniziativa estemporanea - ha replicato la sindaca Monica Cadeddu - ma uno strumento funzionale a una strategia precisa. Serve innanzitutto a rafforzare e valorizzare la festa, affiancando al momento religioso un’offerta culturale capace di coinvolgere anche fasce di pubblico che altrimenti non si avvicinerebbero a una festa esclusivamente religiosa».

Il dibattito

Nel contempo il Dcm risponde all’esigenza di creare uno storico, elemento indispensabile per la promozione degli eventi e per la futura Arena grandi eventi: «Senza uno storico riconoscibile, è impossibile attrarre artisti e circuiti di rilievo». Un percorso nato nel 2018, quando Cadeddu era assessora della Giunta che aveva gli stessi componenti che adesso contestano il Dcm. Approvato in Aula anche il bilancio di previsione 2026-2028: «Accogliamo con piacere - ha detto Trudu - che il bilancio sia stato approvato senza ricorrere agli esercizi provvisori. Sono saltate all’occhio le voci delle sanzioni. Non entro in merito a quelle dell’autovelox (circa 900mila euro) ma a quelle inflitte nel centro abitato: un’entrata di 500mila euro mi sembra eccessiva». Risultato? Astensione. «L’approvazione del bilancio nei termini - ha dichiarato la sindaca Monica Cadeddu - è un risultato politico e amministrativo di grande valore. Dopo tanti anni, il Comune dispone di uno strumento finanziario approvato puntualmente, che consente di lavorare fin da subito su una programmazione chiara, strutturata e credibile. Continueremo su questa strada: meno scontri e più programmazione, meno parole e più fatti».

