«No al far west eolico, non ci svendiamo» 

Suni. Le pale potrebbero vedersi addirittura dal Castello di Bosa. Da Ferralzos, piccola oasi di sugherete e nuraghi, gigantesche turbine potrebbero sovrastare tutta la Planargia fino al Montiferru. Lo spettro di un parco eolico si riaffaccia per l’ennesima volta ma da queste parti il fronte del no al far west energetico è più deciso che mai.

Suni. Le pale potrebbero vedersi addirittura dal Castello di Bosa. Da Ferralzos, piccola oasi di sugherete e nuraghi, gigantesche turbine potrebbero sovrastare tutta la Planargia fino al Montiferru. Lo spettro di un parco eolico si riaffaccia per l’ennesima volta ma da queste parti il fronte del no al far west energetico è più deciso che mai.

I progetti

L’assalto

Non è la prima volta che Suni si mobilita contro simili progetti. «Ormai siamo una terra di conquista per le società che intendono sfruttare il vento per produrre energia – sostiene Falchi – già nel 2009 la Ravano green power tentò l’assalto con un progetto che venne bloccato prima dal Tar e poi definitivamente dal Consiglio di Stato nel 2018». E dall'estate scorsa ci sta provando anche la Infrastrutture Spa, con sede a Milano, che punta su un parco di 10 pale di oltre 200 metri d’altezza (3 nel territorio di Suni, 5 in quello di Sindia e le altre fra Sagama e Tinnura).

La battaglia

Con gli studi di Domenico Scano, presidente dell’Isde (Associazione medici per l’ambiente) e di Fiammetta Berlinguer, del Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Sassari, l’amministrazione è pronta a dare battaglia. «Questi impianti creerebbero un danno ambientale notevole» ricorda il sindaco mentre insieme all’assessore ai Lavori pubblici Michele Pischedda e al vicesindaco Raffaele Colomo si addentra nel bosco di sugherete che custodisce il nuraghe di Ferralzos. «Siamo in un’area sensibile dal punto di vista naturalistico, ambientale e archeologico». Le torri del vento potrebbero causare danni alla biodiversità, in particolare all’avifauna. Questa è la zona strategica per il progetto di conservazione dei grifoni la cui popolazione, come ricorda la docente dell’Università di Sassari, «si concentrata per oltre il 90% nel Bosano. Ma tutta l'area è ad alta sensibilità per la presenza, il passaggio e l’alimentazione di diverse specie faunistiche di interesse conservazionistico regionale, nazionale ed europeo tra cui l’aquila reale, il falco della regina e l’astore sardo». Senza dimenticare che in questo territorio ci sono eccellenze enogastronomiche come la Malvasia e il Bue rosso ma anche grandi potenzialità legate all’identità e alle tradizioni delle zone rurali.

«Secco no»

Va da sé il parere negativo che riecheggia forte anche a Scano Montiferro. «Noi abbiamo presentato le osservazioni già per altri due progetti, adesso ci prepariamo a presentare le altre – sottolinea il sindaco Antonio Flore Motzo - Non siamo contrari all’eolico o alle rinnovabili ma alle speculazioni, ai vari progetti pensati non certamente per lo sviluppo del nostro territorio». È ancora fresca l’immagine «di Enel che in cambio di un progetto simile ci propose un’illuminazione artistica dei nostri monumenti – ricorda – Se pensano che una comunità come la nostra si prostituisca in questo modo, sono proprio fuori strada. Qui non troveranno spazio». Flore Motzo fa sapere che a Scano si sta già lavorando a una comunità energetica «che comprende anche una pala eolica, ma siamo noi a decidere dove sistemarla – spiega – Sono necessarie norme certe, che disciplinino le aree in cui poter realizzare questi progetti altrimenti l'assalto sarà continuo ma anche la nostra opposizione».

