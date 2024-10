«No al dibattito urgente» È scontro in Consiglio  

Le finestre del Consiglio regionale non riescono a trattenere gli slogan del popolo di Pratobello: nei corridoi del Palazzo di via Roma rimbalza un «no all’ennesima servitù nella nostra Isola», proprio mentre al piano terra i rappresentanti dei comitati consegnano i primi scatoloni zeppi di firme.

Il presidente dell’Aula Piero Comandini, insieme a una parte dell’ufficio di presidenza (il vicepresidente Giuseppe Frau e il questore Gianluigi Rubiu), riceve una delegazione: «Una questione di rispetto per il lavoro che hanno fatto», commenterà poco dopo davanti ai giornalisti in sala stampa. Cordialità, strette di mano, ma alla richiesta dei comitati di accelerare il più possibile il percorso del progetto di legge Pratobello 24, sostenuto da 210.729 firme, Comandini chiarisce: «Seguirà l’iter ordinario». La procedura d’urgenza, prevista dall’articolo 102 del regolamento del Consiglio regionale, non sarà concessa. O almeno questo è l’orientamento attuale.

Le fasi

«Siamo ancora al momento di verifica delle firme, dopo si aprirà la fase politica che riguarderà i tempi e i modi con cui affrontare il dibattito», spiega il presidente del Consiglio regionale, quasi a voler sopire sul nascere eventuali polemiche. «Svolgeremo il nostro ruolo, su questo argomento ci siamo già espressi quasi all’unanimità con la Legge 5: il tema è già dentro il Palazzo, ci sono alcune differenze ma credo che ci sarà una risposta da parte dell’Aula a tutta questa mobilitazione».

La festa del popolo di Pratobello è stata accolta in maniera diversa dalle varie anime della maggioranza. Chi sperava in un colloquio con i capigruppo – proprio per perorare la causa della procedura d’urgenza – è rimasto deluso. I rappresentanti dei comitati sono riusciti a incontrare solo alcuni consiglieri di centrosinistra che hanno affiancato l’ufficio di presidenza: Francesco Agus, Maria Laura Orrù e Sebastian Cocco. «La politica deve ascoltare il sentimento che ha animato una parte importante della società. Ho sentito da parte di chi presentato la legge parole molto sagge: il testo è perfettibile», spiega Agus (Progressisti), «dunque io credo che il percorso migliore sia in Commissione, ovviamente con rapidità. Non ci sarà la procedura d’urgenza? Tutti i recenti provvedimenti che hanno seguito questo percorso sono stati impugnati, è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno».

Roberto Deriu guida la truppa del Pd in Consiglio e spiega perché i capigruppo non hanno partecipato alla consegna delle firme: «Ognuno ha il suo ruolo, l’istituzione era benissimo rappresentata dal presidente Comandini. È bello che si lotti per le proprie idee e per proteggere il territorio da speculazione e inquinamento: anche noi la pensiamo così».

L’attacco

L’opposizione, però, legge in alcune dichiarazioni del Campo largo un’insofferenza verso la “Pratobello 24”: «Dopo mesi di simulazioni, mezze parole, posizioni fumose e mai chiare, finalmente la Giunta Todde e la maggioranza regionale della sinistra pentastellata, hanno gettato la maschera uscendo dalle ambiguità, con una netta contrarietà alla discussione in Aula», attacca il coordinatore regionale della Lega Michele Pais. «Il diniego alla calendarizzazione di una proposta che ha visto la sottoscrizione autenticata di oltre 200mila sardi è il più grande tradimento democratico della storia autonomistica».

I tempi

Il fronte della minoranza è compatto nel chiedere che la discussione del progetto di legge sia messo in cima all’elenco dei lavori del Consiglio: ieri Angelo Cocciu (FI), Alessandro Sorgia (Lega), Stefano Tunis (Sardegna al centro 20Venti) lo hanno detto prima davanti ai rappresentanti dei comitati e poi ai microfoni dei giornalisti. Ora gli uffici del Consiglio verificheranno la regolarità dei documenti presentati prima di incardinare ufficialmente la Pratobello 24 tra le proposte di legge di iniziativa popolare: è probabile che il conteggio si fermi a 10mila sottoscrizioni, il minimo richiesto dai regolamenti, per accorciare i tempi. Le altre 200mila firme, però, continueranno a testimoniare una mobilitazione mai vista prima nell’Isola.

