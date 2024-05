No al deposito Gnl: «Avevamo ragione» 

Bocciato, dal ministero dell'Ambiente, il deposito costiero di gas liquido naturale a Cala Saccaia, che ha incassato i pareri negativi dell'Istituto superiore di sanità, del ministero della Cultura e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, immediate le reazioni dei gruppi consiliari. «Un primo importante passo per la salvaguardia del golfo di Olbia e dell'attività produttive presenti», dicono i consiglieri del PD. «Esprimiamo grande soddisfazione per il diniego avendo, da subito, combattuto insieme a tanti cittadini e a buona parte del mondo produttivo di Cala Saccaia contro un progetto calato dall'alto», aggiunge Liberi insieme. «Fin dal primo momento, avevamo fatto nostre le preoccupazioni portate in aula dal Consorzio molluschicoltori di Olbia durante un Consiglio comunale aperto», dice il consigliere del M5S, Alfideo Farina. Sulla bocciatura del terminal per il metano con un serbatoio di stoccaggio di gnl di 40mila metri cubi e annessa centrale elettrica, è intervenuto anche il consigliere regionale pentastellato, Roberto Li Gioi: «Una notizia che legittima la fondatezza delle proteste dei cittadini, due anni fa, manifestai la mia contrarietà a un progetto che avrebbe potuto mettere a rischio l'ecosistema del Golfo».(t.c.)

