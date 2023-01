«No al declassamento di Fisiatria» 

Le associazioni dei malati fanno fronte comune per difendere la struttura complessa di Riabilitazione e fisiatria, destinata dal nuovo atto aziendale della Asl a diventare dipartimentale semplice. L’associazione “Vivere a colori” rilancia la battaglia con un doppio appello al direttore generale Paolo Cannas e all’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria. «Confidiamo che rivedano l’atto aziendale ripristinando le strutture complesse che danno importanti servizi ai cittadini superando personalismi e dinamiche politiche», dice Marilena Pintore, presidente di “Vivere a colori” che un anno fa presidiava con il camper piazza Vittorio Emanuele in difesa della sanità pubblica. «Il risveglio con la neve ha ricordato l’impegno e il sacrificio delle guerriere di “Vivere a colori”. Nulla è cambiato, le criticità sono aumentate», aggiunge amara.

Le richieste

Il pensiero va alla nuova organizzazione prevista per la Riabilitazione, realtà fondamentale non solo per i circa cento operatori ma anzitutto per i tanti malati come quelli riuniti nell’associazione “Acaa malattie rare e neurodivesità” guidato da Maria Meloni. Il loro appello contro la declassificazione va di pari passo con quello di Anmil, Aism, “Vivere a colori”. «Fisiatria è un servizio importantissimo per i residenti nell’ambito territoriale dell’Asl prevalentemente anziana, ad alta incidenza di malattie neurodegenerative. Non solo non deve essere declassata ma va potenziata per quanto riguarda la riabilitazione respiratoria e cardiologica. Un servizio di eccellenza che ha una storicità, come ribadisce il sindaco Andrea Soddu nella conferenza provinciale sociosanitaria. Ci batteremo insieme alle altre associazioni affinché Fisiatria resti una struttura complessa», dice Marilena Pintore che richiama anche l’importanza di non declassare Dermatologia, «unica struttura con degenza della Sardegna con livelli di attività ambulatoriale di assoluta eccellenza».

Pone tante domande: «Perché due strutture complesse in Chirurgia rimasta con soli tre medici e costretta a chiudere nel week end?». E poi: «Nel dipartimento di Prevenzione sono strutture complesse tutte quelle di competenza veterinaria mentre, a parte l’Igiene pubblica, tutti i servizi di Prevenzione di area medica rivolti alle persone sono strutture semplici dipartimentali. La prevenzione umana “pesa” meno di quella di ambito veterinario?». Altro punto: «Non è prevista alcuna struttura per la Terapia del dolore così importante per i pazienti oncologici e non solo, da circa 15 anni garantita da una sola dottoressa».