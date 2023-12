«No al colonialismo energetico» 

«La Sardegna ha la necessità di liberarsi dalla dipendenza energetica dai combustibili fossili, ma la soluzione non è quella di un "colonialismo energetico", che dietro la scelta di scommettere sulle energie rinnovabili nasconde possibili speculazioni e politiche che rischiano di avere un costo sociale insostenibile, in un territorio già duramente provato da un'emergenza sociale ed economica che dura da troppi anni».

Con queste parole Graziano Bullegas, di Italia Nostra Sardegna, ha introdotto l’assemblea pubblica nel centro culturale di Iglesias dedicata al dibattito sulla transizione ecologica. All’incontro con tanti cittadini, amministratori e rappresentanti del mondo dell’associazionismo, è stato dato un titolo emblematico, “Tira un brutto vento”, per sottolineare come il boom delle energie green, con in testa eolico e fotovoltaico, possa nascondere un’enorme speculazione da parte dei colossi dell’energia, tra decisioni assunte dalla politica senza il necessario confronto con le comunità locali, espropri e devastazioni ambientali e paesaggistiche. E oggi (alle 10) davanti al Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, il sit-in del coordinamento comitati sardi contro la speculazione energetica intitolato “Il politico che mente distrugge l’ambiente”.

L’appuntamento di Iglesias arriva dopo l’incontro tenuto martedì 5 dicembre a Nuraxi Figus, per iniziativa del comitato locale impegnato da mesi nella campagna di sensibilizzazione contro un eolico e un fotovoltaico privi di regolamentazione. Giancarlo Ballisai, presidente del Comitato nuraxino, nel suo intervento è sceso nel dettaglio del progetto relativo alla costruzione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici nel territorio, in particolare nei Comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso: «Non stiamo negando l’importanza delle rinnovabili, ma occorre tener conto degli effetti causati dagli espropri e dalla costruzione di nuovi impianti». Concetto ribadito anche negli interventi di Antonio Muscas ed Emanuele Mereu, rappresentanti della rete dei comitati che partecipano alla mobilitazione, e nei contributi offerti dal pubblico nel corso del dibattito in sala.Tutti con una richiesta comune rivolta all’amministrazione regionale, quella di dotarsi di strumenti normativi in grado di regolamentare il settore delle rinnovabili e il business che accompagna la transizione ecologica.

