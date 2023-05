No al cavo sospeso tra la Prima fermata e la Sella del Diavolo 

Un cavo in acciaio sospeso tra la Prima fermata e la Sella del diavolo, con una stazione a monte e una a valle, al quale agganciarsi per una veloce discesa per provare una scarica di adrenalina. Si chiama zip-line e la società Pfm srl ha proposto di realizzarla incontrando, giovedì, il no del Servizio tutela del Paesaggio della Regione dopo quello Servizio Edilizia Privata del Comune che risale al 29 aprile dell’anno scorso.

A rendere nota la vicenda è stato il Gruppo di intervento giuridico. «La proposta progettuale riguarda sostanzialmente la realizzazione di un impianto di trasporto persone ad uso sportivo-ludico-ricretivo-turistico», scrivono gli ambientalisti, «tramite il collegamento a fune di una stazione a valle ubicata nell'arenile della spiaggia del Poetto (in località ex prima fermata) con una stazione a monte, ubicata nella zona rocciosa del promontorio calcareo denominato “Sella del Diavolo”, attraversando nel percorso un tratto di spiaggia e di mare, del porto turistico di Marina Piccola e un tratto di costone, delimitato da servitù militare. Inoltre», aggiunge il Grig, «la proposta viene dichiarata ad ud uso precario e amovibile, tuttavia dalla documentazione allegate si evince che sia a monte che a valle, per le strutture necessarie al sostegno e allo scorrimento delle funi in acciaio che sorreggono la postazione di trasporto per persone sono previste opere rilevanti in c.a costituite da basamenti di spessore maggiore di 1 metro con sostegni, pedane, scale e altri accessori che non hanno nessuna caratteristica di opere temporanee e facilmente rimovibili».

Si tratterebbe di una «riedizione, in forma addirittura peggiorativa, dell’assurdo progetto di funivia vagheggiato negli anni ’90 del secolo scorso dall’allora Amministrazione comunale cagliaritana, per fortuna fallito dopo una dura campagna ecologista».

Secondo gli ecologisti, «per evitare simili follie e per evitare un peggioramento del già incipiente degrado ambientale già certificato degli habitat tutelati, è necessario dare immediata attuazione alle prescrizioni degli aggiornamenti dei piani di gestione delle Zone speciali di conservazione che interessano la Sella del Diavolo».

Il 30 marzo scorso l’assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente ha l’aggiornamento del Piano di gestione della Zsc “Monte Sant’Elia, Cala Mosca e Cala Fighera”, che prevede, tra l’altro, che l’accesso e il transito siano consentiti in forma unicamente pedonale e solo all’interno dei percorsi appositamente individuati e segnalati. Dunque stop, tra le polemiche dei ciclisti, anche alle mountain bike.