«No al cavo della fibra che sbarca in spiaggia» 

Il cavo della fibra ottica sbarca a Carloforte tra le polemiche.

Partito dall’area industriale di Portovesme, il cavo posato nelle scorse settimane ha toccato terra nell’isola di San Pietro tra le acque cristalline della spiaggia del Giunco. Un approdo inaspettato che non è stato ben accolto da chi frequenta quotidianamente quel tratto di costa. A sollevare il problema è Marco Conte, medico e presidente del Comitato del Giunco. «Il cavo superficiale è pericoloso per chi passeggia, inoltre può facilmente essere danneggiato dagli ancoraggi delle imbarcazioni - dice Conte - è una scelta priva di ogni logica o buon senso. Abbiamo interessato del problema l’amministrazione comunale, incontreremo il sindaco Stefano Rombi sabato: chiederemo una sistemazione diversa per il cavo e un aggiornamento sugli interventi in programma contro l’erosione al Giunco».

Conte mostra il percorso del cavo, così come risulta dalle carte. «Procedendo in linea retta da Portovesme il cavo sarebbe dovuto arrivare nella zona dell’ecocentro o nel parcheggio nord in zone non balneabili - dice - invece si è proceduto con una curvatura inspiegabile, che tra l’altro non si traduce in un risparmio visto che percorre circa un miglio in più e altri due chilometri per giungere al paese. Non siamo contrari alle novità, anche noi usufruiremo della fibra ottica, ma si deve trovare un’altra soluzione». A preoccupare il comitato è la posizione del cavo, sistemato in un punto sensibile della spiaggia. «Lì c’è il delta dei Muggini - dice Conte - che si apre e si chiude e contrasta almeno in parte l’erosione costiera che ha già interessato la spiaggia, in trent’anni in quel tratto sono spariti circa 150 metri di arenile».

