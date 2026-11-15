Dalla piazza di Cortoghiana, frazione di Carbonia, alla pineta per mostrare le testimonianze archeologiche nei pressi del tracciato dei cavidotti che potrebbero passare da lì se venisse autorizzato il parco eolico da sette pale che Enel Green Power vorrebbe installare tra Bacu Abis e Cortoghiana.

I luoghi

Ieri mattina, per una passeggiata archeologica, si sono dati appuntamento il Comitato Nuraxino a Difesa dell’Ambiente e Surra (che hanno organizzato il presidio nelle campagne di Nuraxi Figus contro il data center), con Terra Bia di Iglesias, il Comitato Gallura e altri cittadini. «Quella di oggi è un’iniziativa per far conoscere a tutti i luoghi che saranno attraversati dai cavidotti diretti alla sottostazione di Nuraxi, se il parco dell’Enel sarà autorizzato – dice Giancarlo Ballisai, presidente del Comitato Nuraxino – in circa 4 ettari sono racchiuse importanti testimonianze archeologiche da tutelare e, in parte, ancora da scavare. Anche parte degli alberi sarebbero a rischio. Solo vedendolo dal vivo, oltre le carte, ci si rende conto di cosa potrebbe avvenire». Il gruppo ha iniziato il cammino da piazza Venezia e da lì ha raggiunto a piedi la pineta di Cortoghiana. «Qui sono presenti capanne nuragiche, domus de janas e tomba dei giganti, testimonianze che non possono essere ignorate – dice Venanzio Melis del Comitato Nuraxino – la decisione sta per arrivare, noi manterremo il presidio».

No al Data Center

Attenzione alta anche sul progetto Data Center, da cui è partita la mobilitazione con il presidio ancora aperto. «Vogliamo prendere visione del progetto, studiarlo e capirne gli effetti per il territorio – ha concluso Ballisai – non ha senso parlarne in incontri pubblici se prima non abbiamo la possibilità di visionare le carte».

RIPRODUZIONE RISERVATA