«No al cane guida»: sfrattata ragazza cieca 

Bologna . Nella «città più progressista» d'Italia, come ama definirla il sindaco di Bologna Matteo Lepore, può succedere che una ragazza non vedente di 31 anni debba lasciare il suo appartamento nel centro storico perché la padrona di casa non vuole cani, in questo caso un cane da guida per ciechi. È la storia di Camilla Di Pace, operatrice della comunicazione originaria di Cisterna di Latina, che vive a Bologna da più di dieci anni. Camilla dice di sentirsi «discriminata e anche un po' tradita da Bologna», sottolineando poi che altri proprietari le hanno detto che non affittano a chi ha dei cani. «Il cane non è un giocattolo, mi serve per vivere, faccio ad aprile l'esame con la Scuola Triveneta dei cani guida». La doccia fredda quando ha chiesto alla padrona di casa il rinnovo del contratto d'affitto facendo presente che a breve sarebbe stata in compagnia di una femmina di labrador.

