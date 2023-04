No al “canalone”, 5.000 firme 

Cinquemila firme sottoscritte, di cui oltre tremila sul web, contro il “canalone” del Fosso della Noce. La petizione lanciata dall’Intercomitato di quartiere lo scorso marzo raggiunge un importante traguardo numerico “festeggiato” ieri sera con un ritrovo di circa 200 persone in via Adelasia. Gli slogan rimangono inalterati, da “Giù le mani dalle valli” a “No alla festa agli alberi”, così come la volontà di non fermarsi alla raccolta firme e proseguire invece nel tentativo di fermare l’opera comunale da 5 milioni di euro che dovrebbe mitigare il rischio idrogeologico. Intanto facendo pesare il consenso maturato con le adesioni, consegnate ieri, dopo una processione per le vie cittadine, in un plico all’ingresso di Palazzo Ducale dal presidente del comitato di quartiere Cappuccini Uccio Virdis. Ed è proprio lui, ma non solo, ad adombrare un timore: «Una volta realizzati i lavori, e caduto il vincolo idrogeologico, potrebbero nascere altre cubature». Intanto, aldilà del rischio futuro, si progettano le prossime mosse dei Comitati la prima delle quali è prevista per il 22 aprile con un convegno dedicato allo Sviluppo sostenibile. E il Fosso della Noce sarà al centro del dibattito promosso dall'Istituto per la Bioeconomia del Cnr e l’Istituto Devilla. (e.fl.)

