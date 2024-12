«No al calcetto, vogliamo un parco» 

È un esempio virtuoso di cittadinanza attiva quello che arriva dal Cep-Fonsarda, dove un gruppo di residenti si è costituito in Comitato per contribuire alla riqualificazione di un'area di proprietà comunale attigua alla chiesa di San Sebastiano, tra le vie Monsignor Della Casa e Serra. L'idea dei cittadini è di non subire passivamente decisioni altrui, ma di partecipare attivamente al futuro del quartiere, proponendo al Comune un progetto in linea con le loro esigenze.

La storia

La storia inizia un anno fa, quando il Comitato si oppose, con una massiccia campagna di volantinaggio, ad un progetto che prevedeva la realizzazione di due campi privati per il calcio a 5. La mobilitazione si concretizzò in diverse affollate assemblee nel salone parrocchiale. In prima linea anche il parroco, monsignor Michele Fadda, già rettore del Seminario minore diocesano, che tra dicembre e gennaio scrisse due lettere all'ex sindaco Truzzu, al presidente del Consiglio comunale, a tutti i consiglieri e, per conoscenza, anche al vescovo, facendosi portavoce delle istanze dei parrocchiani.

Nelle missive si sottolineava come il 44% dei residenti avesse più di 65 anni e di questi il 23% fosse over 75. La realizzazione dei campi, insomma, non risultava corrispondere all'interesse della collettività. La presenza degli impianti sportivi avrebbe infatti «attirato traffico e rumore, sottratto parcheggi e comportato l'ulteriore cementificazione di un quartiere già carente di spazi di incontro». Il progetto finì così nel dimenticatoio, al punto da spingere anche l'imprenditore a fare un passo indietro.

Nuovi volantini

Dopo un periodo di silenzio, nelle scorse settimane negli androni dei palazzi sono comparsi nuovi volantini del Comitato che annunciano un progetto alternativo di riqualificazione e invitano i cittadini a sollecitare l'Amministrazione a realizzarlo. La raccolta di firme è già partita. «Il quartiere», si legge, «potrà usufruire di un bellissimo polmone verde». Che qualcuno vorrebbe già intitolare alla poliziotta Emanuela Loi, morta nella strage di via D'Amelio. In dettaglio il progetto prevede: «Messa a dimora di alberi e nuove essenze arboree, adeguata illuminazione e videosorveglianza, abbattimento delle barriere architettoniche, installazione di panchine, una zona gioco per i più piccoli e un'area per le attività dei ragazzi (Oratorio, Meg, Scout e associazioni), campo da bocce, area fitness e spazi per la socializzazione». Il tutto, si sottolinea, nel rispetto delle esigenze di quiete del vicinato.

