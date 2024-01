No ai tavolini: “Scalini” vince al Tar 

Tavolini sulla pubblica via per la seconda volta in 24 mesi, senza concessione: il Comune ordina la chiusura del locale per otto giorni consecutivi, ma il Tar dà ragione ai titolari di “Scalini”, l’attività di ristorazione nella Salita Santa Chiara, che ora potranno chiedere anche un indennizzo per i mancati incassi dovuti alla sanzione.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di “Scalini” per diversi motivi, fra cui il fatto che il Comune non ha consentito ai titolari di far valere le proprie ragioni. Lo stesso Municipio è condannato a pagare i danni, calcolati sui mancati incassi nei giorni in cui non è stato concesso il suolo pubblico, rivalutati con gli interessi e il danno d’immagine.

Assieme alla chiusura per otto giorni consecutivi, “Scalini” è stato sottoposto al divieto di concessione del suolo pubblico per 18 mesi, ma il Tar ha ritenuto che la sanzione non potesse essere applicata in questo caso e ha annullato le decisioni del Comune.

