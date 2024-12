«No ai tagli delle autonomie scolastiche» 

Il territorio fa fronte quadrato contro il dimensionamento scolastico nel Nuorese. Dopo la Conferenza provinciale dello scorso 5 dicembre, che ha visto Comuni, istituzioni scolastiche e organizzazioni sindacali, muoversi a difesa delle autonomie, la Provincia per bloccare i tagli prende un’iniziativa politica.

L’amministratore unico Giuseppe Ciccolini scrive ai parlamentari sardi e ai colleghi delle altre Province chiedendo il rinvio del piano di dimensionamento scolastico 2025-2026 e invitandoli alla coesione per bloccare i tagli. «Chiediamo che la Sardegna venga dotata di una specifica legge regionale sull’istruzione, ispirata al principio di insularità, riconoscendo gli svantaggi strutturali del territorio, con l’applicazione di opportune deroghe, come previsto per le minoranze linguistiche», sottolinea Ciccolini, rimarcando che è «importante avviare un confronto con tutte le forze parlamentari, del Consiglio regionale e provinciali, garantendo insieme alle dirigenze scolastiche un sistema inclusivo e di qualità».

Da qui la richiesta «ai nostri parlamentari, di intervenire a livello legislativo per la sospensione degli accorpamenti delle autonomie scolastiche per l’anno scolastico 2025-2026, riconoscendo la specialità della Sardegna». (g. i. o.)

