«No ai rimedi fantasiosi che peggiorano la situazione» 

«L’acne è una patologia facile da diagnosticare e relativamente semplice da curare», mette in evidenza la dottoressa Laura Atzori, direttrice della Dermatologia dell’Aou di Cagliari: «La ricerca ha fatto grandi progressi, grazie all’avvento dei retinoidi, ma anche nel campo del cosmetico, non c’è azienda che non abbia sviluppato una linea di prodotti dedicati. Il vero problema resta la prevalenza e l’impatto psicologico che esercita su chi ne è affetto, per un tempo del tutto imprevedibile, per bene che vada di qualche anno. Oltre l’80% delle persone viene colpita dall’acne durante l’adolescenza, ma sempre più spesso persiste o compare negli adulti, soprattutto donne, che non ne avevano sofferto negli anni della pubertà».

«I fattori in causa sono tanti», prosegue Atzori: «Da minime perturbazioni ormonali, al fumo, ai cambiamenti climatici, all’inquinamento, ai farmaci. Il viso è il nostro biglietto da visita nella vita di relazione. L’errore principale è cercare soluzioni rapide, fai da te, sperimentare rimedi naturali quanto mai fantasiosi, esfolianti aggressivi, oppure lavare eccessivamente. Per quanto si possano intravedere dei miglioramenti, perché la pelle risulta meno lucida, nel lungo termine viene prodotto più sebo, più comedoni, la pelle è irritabile, ispessita, si macchia. Che le lesioni non vadano schiacciate è una cosa risaputa ma la compulsione è spesso irrefrenabile, causando esiti cicatriziali che poi è difficile correggere».

«Il consiglio giusto è rivolgersi al proprio medico, al pediatra o anche al farmacista», sottolinea la specialista, «per impostare una terapia di base. Le nuove generazioni di dermatologi sono estremamente competenti, con un’alta sensibilizzazione verso queste problematiche. Alla Unità operativa complessa di Dermatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari abbiamo un ambulatorio dedicato, di cui è responsabile la dottoressa Silvia Sanna. In conclusione, mi sento però di dire che di acne ne vediamo sempre meno, arrivano in ospedale solo le forme più impegnative, che necessitano di trattamento sistemico. La maggior parte dei casi sono egregiamente gestiti dai colleghi».