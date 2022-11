«No ai privati, ma sì a nuovi voli: così l’Isola riparte» 

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico». Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna partono da qui, dalla «ventilata» ipotesi di privatizzazione dello scalo di Elmas – oggi nelle mani pubbliche della Camera di commercio del capoluogo, azionista di Sogaer con il 94,3% – per aprire un dibattito «con basi scientifiche» sui temi clou legati ai trasporti aerei dell’Isola, ossia insularità, continuità territoriale e privatizzazione. L’hanno annunciato, ieri a Cagliari, i presidenti delle due associazioni, Alberto Bertolotti e Fausto Mura. Quest’ultimo ha subito lanciato l’allarme sul fronte dei voli da e per la Sardegna. «Nonostante la garanzia del principio di insultarità», ha spiegato, «le previsioni per i mesi invernali non sono molto buone. Nel Sud dell’Isola i collegamenti sono venuti a crollare dopo la stagione estiva: siamo tagliati fuori dai collegamenti col Nord Europa, i più appetibili in questo periodo, non ci sono voli diretti. Dicembre non sarà un buon mese anche se è il finale di un anno ottimo».

Ricorso al Tar

Sulla privatizzazione Confcommercio Sud Sardegna (che dell’aeroporto detiene una quota minoritaria) ribadisce la «ferrea posizione: la proprietà pubblica dell’assetto più importante della nostra economia deve rimanere tale», sottolinea Bertolotti, «dare ai privati un patrimonio, un boccone ghiotto da 350 milioni di euro, è un’operazione giuridicamente illegale, oltre che economicamente sconveniente e miope, politicamente e socialmente. Trattandosi di patrimonio pubblico, innanzitutto delle imprese e dei cittadini sardi, non può essere gestito come un affare privato tra pochi, lasciando all’oscuro tutto il tessuto produttivo, persino noi che della Camera di commercio siamo consiglieri, eppure c’è stato negato l’accesso agli atti, motivo per cui a breve ricorreremo al Tar».

Pertanto, «abbiamo ragione di pensare che sia possibile per altri soggetti, allo stato attuale, presentare delle manifestazioni d’interesse all’acquisizione delle quote, possibilità non consentita dal diritto comunitario».

La filiera turistica