«No ai parchi eolici che invadono i nostri territori» 

«Basta speculare con il vento»: la mobilitazione del comitato di Nuraxi Figus a difesa delle terre e dell’ambiente della frazione di Gonnese è arrivata fino a Cagliari.

Ieri i componenti del comitato con altre associazioni si sono dati appuntamento davanti al palazzo del Consiglio regionale. Da mesi organizzano incontri e iniziative contro la sottostazione Terna che dovrebbe essere costruita nei pressi del centro abitato, chiedendone lo spostamento, e manifestando perplessità contro i numerosi progetti per impianti di rinnovabili che riguardano Gonnesa e il suo territorio. «Negli ultimi mesi sono tantissimi i progetti presentati al ministero della Transizione, tra eolico e fotovoltaico - dice Giancarlo Ballisai, componente del comitato - chiunque si sveglia e presenta un progetto per le nostre aree, mettendo nel mirino i nostri terreni migliori, destinati ad uso agricolo o magari gravati da vincoli archeologici. Questo deve finire: chiediamo alla Regione una programmazione puntuale che stabilisca in quali luoghi possono essere installati gli impianti, coinvolgendo anche istituzioni e popolazioni locali». All’appello hanno risposto diverse associazioni tra cui la Confederazione Sarda, Sardegna Pulita, Donne Ambiente Sardegna. Ha partecipato anche Antonello Casu, consigliere di minoranza di Gonnesa: «Ètata una buona occasione per dare visibilità alle richieste del territorio - dice - dispiace che non ci fossero altri rappresentanti dell’istituzione». (a. pa.)

