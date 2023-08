«No ai pannelli solari sui terreni agricoli» 

Fioccano le richieste per l'installazione di impianti fotovoltaici nell'agro guspinese. Il Comune non è d'accordo e si schiera contro la speculazione energetica nel territorio, inviando le osservazioni negative per gli 11 progetti arrivati dall’inizio di quest’anno. La produzione di energia avverrà principalmente attraverso impianti agrivoltaici, che dovrebbero anche permettere l'uso produttivo del terreno. Tuttavia, c'è un dubbio sul fatto che ciò avvenga effettivamente. La richiesta è di frenare la sproporzionata proliferazione di impianti che comporterebbe una riduzione significativa del paesaggio rurale, risorsa fondamentale per l'economia agropastorale di Guspini e del Campidano.

I numeri

L'ultimo progetto presentato è l'impianto agrivoltaico “GR Guspini” dell'azienda Grenergy Rinnovabili 7, che avrà una potenza di 89,27 MW e dovrebbe produrre circa 168 GW di energia all'anno, sufficienti a coprire il fabbisogno energetico di circa 67mila famiglie, corrispondenti a quasi il 10 per cento delle famiglie sarde. Se si considerano tutti gli undici impianti che coinvolgono anche i comuni vicini, la potenza raggiungerebbe 579.832 MW.

Ciò avviene a spese della disponibilità di terreno: «L’utilizzo del suolo per la coltivazione accanto all’agrivoltaico sarà un fallimento come lo è stato per le serre fotovoltaiche qualche anno fa», puntualizza l’assessore alle Politiche energetiche Marcello Fanari: «È inaudito che vicino o sotto i pannelli ci si possa coltivare, anche per una questione di sicurezza contro gli incendi». Fanari ribadisce l'importanza di una decarbonizzazione tempestiva delle aree, purché strategica, simile a quella che il Comune di Guspini sta attuando attraverso la creazione di una comunità energetica che sfrutterà le coperture di edifici esistenti per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici.

In difesa del suolo

Contrari anche diversi agricoltori espingono questa forma di produzione energetica: «Abbiamo ricevuto offerte per i nostri terreni», dichiara per esempio Alessandro Mancosu «ma le abbiamo rifiutate perché riteniamo più importante continuare la coltivazione dei grani antichi per preservare questa preziosa biodiversità».

«L'espansione indiscriminata di impianti per la produzione di questa energia deve essere fermata per non danneggiare l’economia agricola del Campidano e perché non danno vantaggi alle nostre comunità», prosegue Fanari. Contraddittorio, aggiunge, usare una fonte energetica rinnovabile a discapito di un'altra non rinnovabile: il suolo, risorsa finita che si forma attraverso un processo (la pedogenesi) che richiede migliaia di anni. L'assessore insiste: l’agricoltura è un motore economico chiave per il futuro e lo sviluppo della zona, una fonte di occupazione. Gli impianti a terra, suggerisce, potrebbero essere realizzati su aree già impermeabilizzate o compromesse.

