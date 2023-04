«No ai monopattini in sharing» 

Parigi. I parigini hanno votato all'89,03% contro i monopattini elettrici in sharing, ritenendoli un «fastidio». Come promesso alla vigilia del referendum che si è tenuto domenica, la sindaca Anne Hidalgo ha quindi sancito la fine dello sharing dal primo settembre.

Questo “voto cittadino” senza precedenti a Parigi, per dirimere il dibattito sullo sfrecciare dei monopattini sui marciapiedi della capitale francese, è stato caratterizzato da una partecipazione molto bassa, inferiore all'8%, circa 103.084 parigini. La sindaca socialista si era impegnata a «rispettare puramente il risultato». Lei stessa aveva fatto campagna per il “no”, sottolineando che la rimozione di questi mezzi avrebbe ridotto il «fastidio» sui marciapiedi della città.

Dopo averli accolti nel 2018, Parigi diventerà quindi l'unica capitale europea a bandire completamente questi monopattini in sharing alla scadenza dei contratti dei tre operatori privati (Lime, Tier e Dott), il 31 agosto. Parigi si va cosi a unire a Barcellona (in Spagna) e a Montreal (in Canada).

