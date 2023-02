«No ai mezzi pesanti nelle ore di punta» 

«Spesso ci si trova a dover aprire cantieri in contemporanea per rispettare le scadenze imposte dalle procedure dei finanziamenti pena la perdita degli stessi». Francesco Sechi, ingegnere trasportista, analizza le ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, ai quali si chiede pazienza per avere una città migliore ma che nel frattempo subiscono impatti negativi in termini di tempi di viaggio e inquinamento per effetto della congestione.

«Non si può chiedere di utilizzare i mezzi pubblici perché gli effetti dei cantieri si ripercuotono anche sulle percorrenze dei bus. Gli impatti possono essere limitati anche con misure di “governo della domanda di mobilità” nelle fasce orarie di punta nelle quali avvengono gli spostamenti casa-scuola-lavoro, vietando la circolazione di mezzi pesanti, mezzi per la raccolta dei rifiuti, mezzi di cantiere, e lo svolgimento di attività di manutenzione degli spazi viari, verde e pulizia. Nell’ambito delle procedure di scelta delle imprese e affidamento dei lavori – conclude Sechi – occorre inoltre incrementare i meccanismi di premialità per quelle imprese che individuano piani di cantiere che salvaguardino la percorribilità delle linee di trasporto pubblico collettivo evitando che le stesse subiscano gli effetti che subiscono le auto private».

