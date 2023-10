No ai lavori sulla falesia, Punta Giglio libera va in piazza 

Grande folla in piazza Pino Piras per dire no ai lavori sulla falesia di Punta Giglio. Una iniziativa promossa da Earth Gardeners, Italia Nostra, Lipu, Punta Giglio Libera-Ridiamo Vita al Parco, Siamo Tutti Importanti e appoggiata anche da Gruppo di Intervento Giuridico, Wwf e SardegnAmbiente.

«Alcune centinaia di cittadini si sono avvicinati e hanno espresso viva preoccupazione per questo progetto invasivo, del quale non si vede la necessità», spiegano gli organizzatori, riferendosi al piano di mitigazione del rischio frane sulla falesia di Punta Giglio, opera promossa dal Parco di Porto Conte che prenderà il via proprio questa settimana. Diversi gli esponenti del mondo della cultura, delle associazioni ambientaliste, della politica e dei sindacati, cittadini di Alghero e e Sassari, docenti universitari, hanno voluto dare il loro sostegno alla causa. Sono stati distribuiti copia dell’istanza presentata il 26 settembre scorso e della risoluzione approvata dal XXI Convegno italiano di ornitologia, tenutosi a Varese, e la nota di sostegno alla petizione di Earth Gardeners firmata dal Gruppo dei 30 (176 tra scienziati, direttori di Parchi, personalità del mondo accademico e specialisti dell’ambiente). La petizione online (https://www.change.org/p/salviamo-la-falesia-di-punta-giglio-alghero) finora ha già raccolto 31mila firme. La richiesta è unanime: sospendere i lavori in attesa di un adeguato monitoraggio e di una Valutazione di incidenza ambientale.

