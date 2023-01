«No ai comizi elettorali anticipati» 

Le festività natalizie ancora non si son concluse, ma in città, a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, è già partita la tensione da campagna elettorale.

Prime schermaglie

Le avvisaglie delle prime spallate fra i protagonisti che nel prossimo giugno si daranno battaglia alle urne, si sono palesate nei giorni scorsi, quando nella parrocchia di San Pio X a Serra Perdosa, a detta del capogruppo del M5S Federico Garau, il primo cittadino Mauro Usai avrebbe approfittato della folta presenza di pubblico accorso per assistere ad uno spettacolo di gospel, per impugnare il microfono e anticipare l’evento con, quello che il consigliere di minoranza ha definito, un “comizio”: «È riuscito a sfruttare persino una chiesa per costringere il pubblico ad ascoltarlo mentre si faceva propaganda elettorale. - spiega Garau - I presenti, tanti persino in piedi vista l’indisponibilità di sufficienti posti a sedere, si trovavano nell’edificio per assistere ad uno spettacolo musicale, bello come da tradizione e non certo per un discorso di elogio verso l’operato della sua stessa amministrazione». Garau ha esternato le proprie rimostranze sull’accaduto anche tramite i propri profili social e aggiunge: «Inutile nascondere che rispetto alla passato amministrazione, di cui loro facevano parte, qualcosa si è mosso, non lo si può negare, ma per come li descrive lo stesso sindaco, i risultati che dice di aver raggiunto, sono gonfiati. Le azioni intraprese sono di facciata, per ingolosire i cittadini e allo stesso tempo nascondere la mala gestione. - prosegue Garau - Alle prossime elezioni ci sarà una bella sorpresa. Si verificherà quello che il sindaco pensa sia soltanto un lontano miraggio».

La replica

Il primo cittadino, che peraltro non ha mai ancora dichiarato esplicitamente di volersi ricandidare per un secondo mandato, glissa sull’argomento e replica: «Sono concentrato a dedicare il mio tempo alla città e non a ribattere a chi in questi ultimi 4 anni non è mai stato presente e cerca soltanto visibilità attraverso l’attacco alla mia persona. – dice - Il consigliere Garau non ha mai fatto una proposta di emendamento ad un bilancio, non è mai intervenuto a tal proposito, non ho pertanto alcuna intenzione di prestare il fianco». Usai si sofferma inoltre su quell’operato di governo cittadino, finito sotto la lente d’ingrandimento del consigliere di minoranza: «Per noi devono contare i fatti - prosegue - Non capisco su cosa si voglia discutere, sui tanti finanziamenti ottenuti dal Pnrr? Sulla rinascita della zona industriale? Sul turismo ed i record di presenze registrati? Sull’operato sono pronto a confrontarmi e discutere, ma non sulla “salsa grillina” famosa in Italia per non aver combinato niente. Saranno gli elettori a giudicare, tramite le urne, ma al momento il mio tempo ed i miei sforzi li dedicherò alla città, così come fatto finora. Siamo abituati a nuotare in mare aperto e non nel guado dove vorrebbero condurci».