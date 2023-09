«No ai cavi dell’alta tensione vicino alle case» 

«Non vogliamo speculazioni sui nostri terreni, tutti insieme dobbiamo difenderci da questa invasione senza regole». A Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa, cresce la mobilitazione contro il moltiplicarsi di progetti per impianti rinnovabili. Nelle prime assemblee organizzate dal Comitato Nuraxino erano presenti solo abitanti della frazione, adesso alle riunioni partecipano anche cittadini dei centri vicini. Venerdì sera all’ordine del giorno c’era il nuovo progetto per fotovoltaico depositato al ministero per la Transizione Energetica: 70 ettari per un impianto fotovoltaico nella zona di Flumentepido, vicino a Carbonia, con i cavidotti che corrono paralleli alla statale 126, poi nel centro abitato di Cortoghiana e infine in via e vicolo Pertini a Nuraxi Figus.

La preoccupazione

«Siamo molto preoccupati per questo ennesimo progetto - dice Venanzio Melis, cittadino di Nuraxi Figus e componente del Comitato Nuraxino a difesa del territorio - tra l’altro con una novità di non poco conto: i cavidotti dovrebbero passare dentro il paese. Un cavo da 30 mila volt, quindi ad alta tensione, passerebbe a mezzo metro dalle nostre abitazioni, con tutti i pericoli per la salute che non vogliamo nemmeno immaginare, diretto verso un’ulteriore ipotetica sottostazione elettrica. Si trincerano dietro la pubblica utilità. Ma in realtà finiranno per realizzare danni e disagi, trascurando invece la reale pubblica utilità legata a scuole, strade e sanità».

I documenti

Attraverso le mappe e i documenti ufficiali scaricati dal sito del Mite l’assemblea si è fatta un’idea dell’ennesimo progetto che interessa il territorio di Nuraxi Figus, già candidato ad ospitare la nuova sottostazione Terna dove dovrebbero essere convogliati vari cavi provenienti da diversi impianti. Giancarlo Ballisai, già presidente di Adiquas ed ora uno dei promotori del Comitato, ha illustrato il progetto con foto, cartine, documenti. «Questo impianto propone un elemento nuovo che ci preoccupa come abitanti di questo paese - dice - il cavidotto passerà tra le nostre case. Non possiamo permettere che si realizzi questo scempio. L’impianto fotovoltaico di Flumentepido è solo l’ultimo in ordine di tempo, ne abbiamo contati dodici che interessano il nostro territorio: nove di fotovoltaico e tre per eolico, questi per un totale di 22 pale. Non si può rimanere a guardare, per questo stiamo organizzando questi incontri informativi a cui partecipano sempre più persone, con la collaborazione del Comitato Sulcis Iglesiente che si è costituito di recente».

Intanto il Comitato Nuraxino e il Comitato Sulcis Iglesiente saranno il 14 a Cagliari per l’incontro di tutti i comitati territoriali. « Non siamo contro le rinnovabili ma contro le speculazioni sulle nostre terre» , dice Ballisai.

RIPRODUZIONE RISERVATA