«No ai cassonetti dei rifiuti in via Baylle: creano disagi, puzza e attirano topi e blatte» 

Confcommercio Sud Sardegna ha inviato una nota ufficiale al sindaco Massimo Zedda, all’assessore all’Ambiente Luisa Giua Marassi e al dirigente del Servizio igiene Paolo Pani, per segnalare i gravi disagi causati dalla collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti in via Baylle, angolo via Sardegna.

La richiesta, firmata dal direttore Giuseppe Scura, arriva a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dagli imprenditori della zona, in particolare dalle strutture ricettive e dagli esercizi commerciali, che lamentano ripercussioni sul decoro urbano, sulla qualità del soggiorno dei turisti e sull’immagine della città.

«I cassonetti, posizionati temporaneamente a seguito dei lavori di rifacimento della via Roma, sono diventati punto di accumulo di conferimenti irregolari e abbandoni indiscriminati di rifiuti, con conseguente fuoriuscita di materiale e percolato maleodorante. Una situazione che, oltre a creare disagio per gli ospiti delle strutture alberghiere come l'Hotel Italia, contribuisce alla proliferazione di topi, blatte e gabbiani.

