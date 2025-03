«No ai campi-boe»: un flash mob al porto e una raccolta di firme 

«La protesta è solo agli inizi», avverte il consigliere della Lega Michele Pais tenendo alto sulla testa un cartello con scritto “Vendesi”, affisso anche in tutti i pontili del porto e sulle imbarcazioni. Il riferimento è ai campi-boe previsti nelle insenature più gettonate dai diportisti. «La privatizzazione del mare, – denuncia Pais – che così diventerà per pochi». Il flash mob ieri mattina, alle 10.30, nella banchina Dogana, con decine di operatori della nautica e anche semplici cittadini, a manifestare contro gli ormeggi galleggianti previsti dal Parco di Porto Conte. «Tutti si sono dichiarati contro una vera e propria privatizzazione del mare pubblico, che peraltro mette in ginocchio l’intero settore della nautica e centinaia di posti di lavoro». Poi l’avvertimento. «Si tratta solo della prima manifestazione di una lunga serie, fino a quando questo progetto non verrà bloccato», incalza Pais preannunciando una raccolta di firme per un referendum civico.

Il Comune, intanto, ha già chiesto al Parco di risolvere il problema dei campi-boe. C’è una risoluzione votata all’unanimità in Consiglio comunale con la quale si impegna il Cda del Parco a mettere in campo «ogni azione possibile per rimodulare il progetto di realizzazione dei campi ormeggio nell'Area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana». La risoluzione prevede di avviare un confronto istituzionale permanente nell’ambito della Commissione Ambiente, tra Comune, Parco e Area marina protetta, «per definire una cornice condivisa sulle future progettualità inerenti alla richiesta di rimodulazione e prefigurare le modalità di coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali coinvolti».

RIPRODUZIONE RISERVATA