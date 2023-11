«No agli incarichi coi soldi dei lavoratori» 

«Un vero attacco alla diligenza», così l’Usb Sanità accusa i vertici del Brotzu sul tema degli incarichi. «La proposta dell'amministrazione – attacca Gianfranco Angioni - che verrà verosimilmente rettificata nella riunione del 14 novembre, è mirata a poter prelevare oltre 300mila euro dal fondo della produttività per poter incrementare anche gli incarichi di funzione. Questa proposta oltre a rispedirla al mittente vedrà Usb pronta a mettere in atto tutte le forme di lotta affinché non venga portata avanti questa ingiustizia».

E ancora: «Il personale sanitario, tecnico e amministrativo ha la priorità sulla ripartizione delle risorse economiche. Se l'amministrazione ritiene indispensabile conferire tutti questi incarichi attinga dal proprio bilancio o se li paghi di tasca propria, l’Usb Sanità non sosterrà mai contrattazioni al ribasso che tolgono il salario dalle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori».

Sullo stesso tema anche la Uil-Fpl, che va all’attacco con Fabio Sanna, della segreteria aziendale: «L’Arnas ha proposto una spesa complessiva degli incarichi di 800 mila euro e per poter sostenere questa spesa, ha proposto lo spostamento di 300mila euro dal fondo della produttività». Poi conclude: «La Uil Fpl ha già chiarito che non ci sono i presupposti per la contrattazione, a meno che non arrivino nuove risorse dalla Regione per incrementare i fondi aziendali, perché i lavoratori del Brotzu sono i meno pagati e i più bistrattati della Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA