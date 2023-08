No ad alcol e plastica nei giorni del Red Valley 

Fervono i preparativi per il Red Valley Festival e il sindaco, Settimo Nizzi, ha già disposto un'ordinanza con cui vieta, dal 12 al 15 agosto nel raggio di cinquecento metri nella zona esterna all'area in cui si svolge l'evento, la vendita, la detenzione e il consumo di alcolici e superalcolici e, in tutto il territorio comunale, il consumo di bevande contenute in contenitori diversi da materiali compostabili o carta.

«I grandi eventi sono ormai parte integrante del nostro calendario che, negli anni, continueremo ad arricchire ma occorre sempre porre la sicurezza al primo posto», ha detto Nizzi, aggiungendo che il festival quest'anno presenterà tante novità. (t.c.)

