«No ad accordi romani, il candidato presidente si scelga in Sardegna» 

No agli accordi romani e alla spartizione di candidature tra le regioni: il nome della coalizione di campo largo del centrosinistra deve essere scelto in Sardegna.

L’avvertimento, in vista delle prossime elezioni, arriva dai Progressisti, ed è indirizzato direttamente al segretario regionale del Pd Piero Comandini dopo le voci sul presunto accordo tra M5s e lo stesso Pd sulla candidatura di Alessandra Todde per le regionali del 2024.

«Caro segretario - scrive il coordinamento del partito – nelle ultime settimane diversi organi di stampa hanno riportato le notizie sull’impegno delle forze democratiche, progressiste, ecologiste, autonomiste e dell’autodeterminazione per definire il perimetro programmatico e politico della coalizione. E si è sistematicamente ribadito da più parti l’esigenza di attribuire a chi sarà proposta o proposto alla Presidenza della Regione il compito di interpretare al meglio il senso politico dell’alleanza democratica e il valore innovativo del programma, capace di difendere e allargare i poteri dell’Autonomia Speciale, promuovendo la cultura della responsabilità e il valore dei principi di autodeterminazione».

Tutto questo, «mentre la destra sarda appare succube della politica nord-centrica della Lega, e senza fiatare digerisce tutto, a iniziare dalle indicazioni che arrivano da Pontida che, nonostante il certificato disastro di questi ultimi cinque anni, conferma l’attuale presidente alla guida della Regione. Alla faccia del sardismo e dei sardi».

I consiglieri regionali Massimo Zedda, Francesco Agus, Gianfranco Satta, e la deputata Francesca Ghirra, chiedono a Comandini – che tra l’altro pochi mesi fa aveva dichiarato proprio che la decisione della scelta del candidato presidente sarebbe stata fatta nell’Isola – di aiutare «a rimarcare le differenze tra la coalizione progressista e la destra».

Sottolineano: «Rigetta in modo risolutivo l’ipotesi di un accordo spartitorio tra i due partiti maggiori dell’alleanza democratica per imporre, in modo burocratico, candidature alle diverse comunità regionali. Non sarebbe accettabile l’idea che, mentre la nostra coalizione, così ampia, si riunisce con l’obiettivo di lavorare su un percorso e su scelte condivise, altri in un angolo della Capitale, fuori dal contesto dei problemi sociali e di vita del popolo sardo, ne decidano il destino, le possibilità di rinascita, di emancipazione dai limiti di sviluppo economico e di crescita civile».

E concludono: «A noi pare urgente un’accelerazione, decidere su coalizione, programma e metodo di scelta delle candidature, in modo che appaia inequivocabile che la proposta e decisione appartengono ai sardi».

