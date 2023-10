No ad Abbanoa, ipotesi class action 

Il comitato “Serramanna contro Abbanoa” si gioca le ultime carte per evitare il passaggio del servizio idrico del Comune di Serramanna al gestore unico. Oggi, alle 17 nel parco Pineta, il comitato chiama a raccolta i serramannesi per illustrare le ultime mosse (la vertenza avrà ora l’appoggio dell’associazione di consumatori Assoutenti) da mettere in atto per opporsi alla perdita della gestione autonoma dell’acquedotto.

Tesseramento

«Abbiamo preso contatti con un’associazione di consumatori a livello nazionale per proseguire la nostra battaglia e per poter mantenere la gestione idrica in autonomia. Noi non ci siamo mai fermati e questi sono gli ultimi atti che possiamo fare da semplici cittadini», è l’appello di Tifany Podda, portavoce del comitato, che parla (quasi) di ultima spiaggia. «Questa è una delle ultime possibilità che abbiamo per cercare di fare qualcosa per il nostro Comune. I tempi per poter agire sono brevissimi, e l’associazione alla quale ci siamo rivolti ha bisogno di una massiccia partecipazione per poterci rappresentare nel miglior modo possibile presso le istituzioni. Per questo verrà richiesto il tesseramento individuale all’Assoutenti».

La vicenda legale

A Serramanna il caso Abbanoa agita da oltre un anno il sonno dell’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera e dei cittadini. L’Egas (Ente di governo dell’Ambito della Sardegna) con un atto del 30 giugno 2022 aveva deliberato, a causa della mancanza dei requisiti essenziali, “di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna”. Contro l’atto il Comune di Serramanna era ricorso al Tar che si era riunito per la discussione nel merito del ricorso il 4 aprile 2023 e aveva giudicato “infondato” il ricorso: la sentenza, pubblicata solo il 1° agosto scorso, aveva fatto salire i toni del dibattito.

Lo spiraglio

Ora il comitato “Serramanna contro Abbanoa” torna alla carica. Giampiero Spada, numero due del comitato, parla delle prossime iniziative: «Purtroppo – dice – non c’è più tempo per un nostro ricorso al Tar. La nostra intenzione è di essere affiancati dall’associazione Assoutenti nelle prossime iniziative che metteremo in atto, partendo da interventi davanti alla sede di Egas, lettere e pressioni verso la politica regionale».

La sentenza del Tar, che respingeva il ricorso del Comune di Serramanna di conservare l’autonomia nella gestione dell’acquedotto, apriva la porta ad ulteriori contatti con Egas nella parte in cui “fa salva la possibilità per il Comune di chiedere all’Egas di rivedere la propria decisione”. Un particolare che fornisce uno spunto a quelli di Serramanna contro Abbanoa. «L’associazione potrebbe fare da intermediario tra Egas e Comune», conclude Giampiero Spada.

