«No a un hub nell’ex carcere» 

Nel Sulcis Iglesiente si attendono gli sviluppi sull’eventuale modello d’accoglienza da intraprendere per far fronte alla richiesta d’ospitalità ai migranti.

La predisposizione dei così definiti “hub”, da individuarsi in delle specifiche strutture o addirittura in delle “tendopoli”, continua a tenere sulle spine e non trovare il parere favorevole del primo cittadino d’iglesias Mauro Usai, pronto alle barricate per evitare quanto prospettato, ovvero fornire ai profughi l’ospitalità in una parte della struttura dell’ex Casa circondariale presente nella Provinciale 85, oppure in un’area attrezzata e addebita con delle tende: «Questo modello d’accoglienza caldeggiato dal Governo nazionale non può essere accettato e farò quanto in mio potere affinché possa essere scoraggiato. - dichiara Usai - Anni addietro riuscimmo ad evitare un’ipotesi che ora invece viene riproposta. Lo facemmo grazie al modello d’accoglienza diffusa, al cosiddetto Sprar, ovvero al meccanismo che consente un’integrazione dei migranti, per via dello studio, della formazione e del lavoro, perché l’unico ed il solo metodo utile a non subire i flussi migratori, è quello di riuscire a gestirli, un qualcosa che sarebbe impossibile da compiersi con l’ipotesi di “stoccaggio” di persone all’interno di una grande struttura. Per fronteggiare un fenomeno senza precedenti per numero di arrivi, occorre potenziare il programma di micro accoglienza». Per il sindaco d’Iglesias l’uso dei locali che hanno ospitato il carcere presenterebbe soltanto degli aspetti negativi: «Uno politico per via di una soluzione che reputo disumana. - aggiunge - E uno pratico, perché le risorse che si destinerebbero sarebbero sufficienti per il solo vito e alloggio degli ospiti. Comporterebbe su tutto il territorio regionale dei problemi di ordine pubblico».

Anche il Comune di Carbonia è stato individuato come possibile destinatario di un hub per l’accoglienza, benché siano ancora sconosciute le strutture potenzialmente deputate: «Stiamo monitorando la situazione a livello internazionale sulle vicende che riguardano i flussi migratori. - dichiara il primo cittadino Pietro Morittu - La nostra è una città deputata all’accoglienza, però occorre tener presente che il tessuto sociale è già complicato così com’è. Bisogna porre molta attenzione sulle scelte che si pensa di voler attuare».

