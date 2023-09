«No a un hub dei migranti nell’ex carcere»  

«Mi opporrò con tutti i mezzi a disposizione per scongiurare il nuovo modello d’accoglienza sui migranti praticamente già definito e che comporterà su tutto il territorio regionale dei problemi di ordine pubblico». È un fiume in piena il primo cittadino di Iglesias Mauro Usai dopo aver concluso un’interlocuzione con il Prefetto: quanto comunicatogli si traduce in un piano dove anche la sua città sarà destinata a ospitare un hub d’accoglienza per i migranti come già si prospettò diversi anni fa.

Il piano

Nello specifico la cittadina mineraria dovrebbe vedere l’ex casa circondariale nei pressi della provinciale 85 accogliere centinaia migranti: «Ma non solo - dichiara Usai - come accaduto a Villanovaforru, il rischio che si propenda per allestimento di un campo con dei tendoni, è concreto. Reputo assurdo cavalcare un modello d’accoglienza su larga scala praticato in passato ed impietosamente fallito».

I dati sul fronte migratorio sono impietosi e lasciano poco spazio ai dubbi sulle proporzioni di un fenomeno con cui anche la Sardegna dovrà far i conti. L’’anno 2016 detiene il record di maggiore afflusso migratorio di clandestini in Italia, una cifra ad oggi eguagliata e destinata ad essere abbondantemente superata: «Stiamo affrontando un’emergenza umanitaria senza precedenti - ammette il sindaco - ma dissento dal modello d’accoglienza caldeggiato dal Governo nazionale e sono pronto ad attuare tutte le azioni di protesta possibili». Usai è contro «l’utilizzo dei casermoni e delle tende» e intravede nel potenziamento del progetto Sprar (costituito da una rete di enti locali preposti a dei piani di accoglienza integrata) l’unica valida alternativa: « Il nostro Comune aveva già, tempo addietro, scongiurato l’utilizzo dell’ex casa circondariale proprio grazie al modello Sprar, ovvero al meccanismo che consente l’integrazione attraverso il lavoro, lo studio e la formazione. - prosegue - L’attuale Governo per via di questioni ideologiche, ha cancellato l’opportunità di operare tramite la micro accoglienza».

Contrari

L’ipotesi che possano essere posizionati dei tendoni e soprattutto che possa essere individuata l’ex casa circondariale come centro d’accoglienza, suggerisce a Usai un atteggiamento di contrapposizione privo d’indugi: « Usare delle carceri per accogliere i profughi ha prevalentemente due aspetti negativi. - commenta - Il primo è politico, perché si tratta di una decisione che trovo disumana e il secondo meramente pratico, in quanto le risorse che verranno destinate sono sufficienti per il solo vito e alloggio. È indubbio sia una cinica alternativa all’opportunità d’integrazione che offre invece il modello Sprar».Il 27 settembre l’argomento verrà proposto all’ordine del giorno del Consiglio comunale: « Sarà in quell’occasione – conclude Usai - che intendo dare l’informativa su questo assurdo “piano migrazione”. Studieremo le tempistiche e le modalità per delle azioni di protesta, civili e costruttive, ma decise ad interrompere un progetto inumano e surreale» .

