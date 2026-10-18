«No a un hotspot per i migranti» 

«Un eventuale hotspot nel Sulcis non è la soluzione al problema degli sbarchi dall’Algeria». È la posizione del sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, che, dopo la riunione dei rappresentanti di Frontex e delle forze dell’ordine che ha avuto luogo giovedì nella sala consiliare del Comune, in cui sarebbe emersa l’ipotesi di una nuova struttura nel territorio. Locci indica invece nella chiusura del centro di Monastir la strada per interrompere la rotta migratoria verso la Sardegna.

L’incontro

«Bisogna chiudere Monastir una volta per tutte, solo così verrà messa la parola fine alle traversate per la Sardegna con i barchini», ha detto il primo cittadino. È proprio dall’incontro istituzionale che prende le mosse la questione. Giovedì scorso, nella sala consiliare di Sant’Antioco, si sono riuniti rappresentanti europei di Frontex e della componente italiana dell’agenzia, insieme ai comandanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Sul tavolo, la gestione dei flussi di migranti provenienti dall’Algeria e diretti verso le coste sarde, con particolare attenzione al Sulcis e alle difficoltà dei territori interessati dagli arrivi. Una riunione importante, dalla quale, secondo le ricostruzioni circolate, sarebbe appunto emersa anche l’ipotesi di un possibile hotspot nel porto di Sant’Antioco. Locci ha però precisato che i sindaci non erano stati invitati al confronto e che il Comune aveva semplicemente messo a disposizione la sala per ospitare i partecipanti. «La mia contrarietà è netta quando si parla dell’eventualità di realizzare una struttura di accoglienza a Sant’Antioco o, più in generale, nel Sulcis. - ha spiegato Ignazio Locci - Il territorio non dispone delle condizioni necessarie per sostenere un ulteriore carico organizzativo e logistico. Anche dal punto di vista sociale, proprio per i problemi che attanagliano da sempre questo territorio trovo assurdo addirittura parlarne». In passato si era parlato della possibilità di realizzare dei bagni per le necessità di chi arriva da giorni di viaggio, ma non se ne è mai fatto nulla.

Le difficoltà

Segue l’elenco delle difficoltà incontrate negli anni nella gestione degli sbarchi. “Non sono state realizzate nemmeno le dotazioni di base necessarie ad affrontare gli arrivi” ha detto Locci riferendosi a bagni e docce. Il nodo centrale è però Monastir, struttura che, a suo giudizio, contribuirebbe a rendere la Sardegna una tappa prevedibile per chi parte dalle coste algerine. «Questi ragazzi partono da Annaba che già sanno che a Monastir c’è un centro dove gli verrà dato un letto e soprattutto un foglio con il quale loro poi si sposteranno verso Olbia e da lì prenderanno una nave che gli aprirà le porte verso l’Europa. Proprio per questo la soluzione passa dalla chiusura di Monastir, non dall’apertura di nuovi centri. La Sardegna non è in grado di continuare a subire questo impatto. Non solo dico no a aperture a un centro d’accoglienza a Sant’Antioco e in tutto il Sulcis, ma ribadisco la necessità di chiudere a Monastir».

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