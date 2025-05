“No a sa gherra”, mobilitazione per la pace  

Oggi, dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Roma e poi sabato 10 e venerdì 17 maggio, sempre dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Eleonora, Sinistra Futura sarà presente a Oristano con il suo banchetto della pace. L’iniziativa dal titolo “No a sa gherra” in realtà doveva avere inizio sabato 26 aprile, ma è stata sospesa in segno di lutto per Papa Francesco. Sinistra Futura durante le tre mattine parlerà a tutti i presenti e distribuirà volantini per dire no al riarmo e sì alla pace e a ogni azione diplomatica possibile per mettere fine alle guerre. «È impensabile ricadere nella corsa agli armamenti che toglie risorse economiche alla sanità, alla scuola, alla famiglia, penalizza i più poveri e finanzia soltanto le industrie di guerra - scrive in una nota Sinistra Futura - Non possiamo più stare a guardare, dobbiamo scendere in piazza e chiedere l’unione dei popoli contro ogni guerra, in favore di ogni azione di pace per un futuro migliore». ( s.p. )

