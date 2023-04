«No a questa maxi speculazione» 

I Consigli comunali di Mandas, Gesico e Selegas si scagliano contro la speculazione delle pale eoliche in un territorio dal grande patrimonio culturale, storico e archeologico. Ieri a mezzogiorno, nel sito nuragico Su Angiu, a Mandas, sotto i raggi di un timido sole, si è tenuta la seduta congiunta dei Consigli comunali dei tre paesi della Trexenta che insieme hanno approvato la delibera di «contrasto, resistenza e ribellione a questa nuova forma di neo-colonizzazione». Iniziativa promossa dai sindaci Umberto Oppus (Mandas), Terenzio Schirru (Gesico) e Alessio Piras (Selegas), i quali hanno sfruttato la visibilità dell’assemblea consiliare ai piedi del nuraghe per coinvolgere l’opinione pubblica invitando cittadini e associazioni a far sentire la loro voce contro il parco eolico della discordia.

La critica

La società energetica milanese GRV Wind Sardegna ha presentato un progetto che prevede l’installazione di nove pale eoliche alte oltre 200 metri e di un elettrodotto ai confini tra Mandas, Gesico e Selegas. La bellezza dei paesaggi e la grande ricchezza archeologica sembrerebbero minacciate dalla realizzazione del parco eolico composto da aerogeneratori da 6,6 Megawatt per una potenza complessiva di 59,4 Megawatt. La relazione programmatica annuncia senza timore di smentite «significativi impatti positivi a livello globale, come ad esempio la riduzione dell’emissione di gas serra e inquinanti in atmosfera, sul risparmio di risorse non rinnovabili e sulla tutela complessiva della biodiversità». Ma è proprio la relazione progettuale degli esperti della società lombarda ad aumentare – anziché confutarle o almeno ridurle – le perplessità di sindaci e cittadini. «I nostri Comuni sono stati indicati dentro la Provincia di Sassari – ha detto Oppus –; non è un dettaglio, semmai è segno di sciatteria e arroganza, o quanto meno di scarsissima conoscenza del territorio».

Il progetto

Prevede anche opere di connessione nei Comuni di Guasila, Villamar, Villanovafranca, Furtei e Sanluri. Ma l’aspetto più inquietante è legato allo sfruttamento, per la realizzazione dei lavori, dei siti nuragici Sitziddiri e Su Mulloni Mannu censiti nella Carta Archeologica di Gesico redatta dall’Istituto geografico militare. «Difenderemo il nostro territorio senza arretrare di un millimetro», hanno detto i sindaci Alessio Piras e Terenzio Schirru, fautori – con le politiche promosse dalle loro amministrazioni comunali – di diversi progetti (alcuni anche abbastanza costosi) finalizzati alla valorizzazione delle risorse storico-archeologiche e culturali di Selegas e Gesico. Fa gola la ventosità dell’area nel cuore della Trexenta. Gli aerogeneratori, secondo la sintesi non tecnica del progetto, saranno ubicati in località “Planu Serrantis”, nella zona a nord dell’abitato di Selegas e la sua frazione Seuni e a sud di quello di Gesico e Mandas, a una distanza dai centri abitati rispettivamente di circa 2,6 chilometri, 1,5 chilometri, 1,4 e 2,2 chilometri, secondo una distribuzione che ha tenuto conto delle condizioni geomorfologiche del sito, della direzione principale del vento, dei vincoli ambientali e paesaggistici, delle distanze di sicurezza da infrastrutture e fabbricati e della pianificazione territoriale e urbanistica in vigore. Forse però è stata fatta meno attenzione al parere della popolazione dei Comuni coinvolti.