«No a nuovi tagli sulla scuola» 

Un no al piano di dimensionamento scolastico che nella storica provincia di Nuoro sacrificherebbe sette autonomie, un appello alla Regione perché adotti in gran fretta una legge che congeli la situazione attuale fino alla prossima legislatura e la richiesta al presidente del Consiglio, ai capigruppo e all’assessore all’Istruzione di un’audizione dei sindaci già nei prossimi giorni. La scuola del futuro è piena di incognite perché un decreto ministeriale profila nuovi tagli dopo quelli massicci degli anni passati. Ieri i sindaci di Nuorese e Ogliastra, coordinati dall’amministratore della Provincia Costantino Tidu, nel liceo Fermi di Nuoro approvano un documento spedito alla Regione perché intervenga in extremis salvando le 7 autonomie a rischio nelle zone interne tra le 42 da tagliare in tutta l’Isola.

La proposta

«Sollecitiamo una legge sull’istruzione perché come succede nelle Regioni a statuto ordinario la materia venga gestita in autonomia, a maggior ragione per l’Isola a statuto speciale», sottolinea Tidu. Per molti un sogno perché i tempi sono stretti e l’attesa di una legge del genere si trascina da molti anni. I sindacati sono critici versi i sindaci, disposti invece a concedere qualche settimana alla Regione. Il primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu, rilancia la proposta di legge dell’Anci di «traghettare a dopo le elezioni il piano» con l’attuale dimensionamento scolastico e i costi legati alle mancate soppressioni a carico della Regione. Il decreto è al centro di vari ricorsi, per esempio della Campania. «Dobbiamo prendere in mano la questione da un punto di vista politico, la Regione adotti una legge che tenga conto delle particolarità della Sardegna», dice chiudendo all’idea di seguire le vie legali. Non risparmia bacchettate su Consorzio universitario e biblioteca Satta: «Sicuramente manca un disegno sul sistema formativo in Sardegna». E poi: «Se il Consiglio regionale delibera va bene, se non lo fa dobbiamo affrontare il problema in maniera corretta per evitare tagliole dall’alto». Parole condivise da altri amministratori locali.

Il dibattito

«La battaglia da fare è sui 900 alunni che per la Sardegna sono troppi», dice Vanna Contini di Bitti. «Una chimera che il Consiglio regionale faccia questa legge a fine legislatura, chiediamo una soluzione ponte. Se l’appello non andasse a buon fine, la palla deve tornare a noi per trovare una soluzione nel territorio», dice Alessio Sioni di Villagrande. Intervengono Paolo Ledda di Sarule, Maria Elena Motzo di Bolotana, Daniele Lampis di Ortueri, Antonella Canu di Lodè. «Noi sindaci andiamo a Cagliari», propone Davide Muledda, di Oniferi, strappando l’applauso.

I sindacati

«La protesta delle zone interne deve arrivare a Cagliari senza timidezze o eccessive dosi di realismo politico», dice Gianfranco Meloni della Gilda che organizza un sit in per venerdì. «Il rinvio mi sembra irresponsabile, il problema resta», ammonisce Vincenzo Raduano della Cgil. Interviene anche Graziano Boi dello Snals. I sindaci vanno per la loro strada con il documento che parla chiaro sollecitando una legge che non c’è. E tra l’altro dice: «È assurdo che nella città metropolitana di Cagliari resistano ancora 7 direzioni didattiche autonome e 4 scuole di istruzione secondaria di primo grado resistendo ingiustificatamente alla riorganizzazione in istituti comprensivi». Da qui l’indicazione di nuovi criteri e di deroghe che valgano per tutta l’Isola e tanto più per le zone interne.

