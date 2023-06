«No a nuove guerre sui decibel» 

«Non vogliamo la città del silenzio: qualche decibel in più ci può essere concesso anche a costo di finire prima gli spettacoli. E soprattutto occorre deciderlo ora: : la stagione si programma adesso»

I Musicisti

L’estate è alle porte e, memori di quanto accaduto l’anno scorso, quando diversi residenti del centro hanno contestato (col supporto legale) gli effetti della movida nei locali del cuore della città, musicisti, dj ed esercenti anticipano le mosse con una richiesta all’amministrazione e una mano tesa ai residenti: «Veniamoci incontro». L’assunto è che «siamo per le regole ed è sacrosanto il diritto al riposo – spiega Manolo Frau, musicista – ma servono deroghe per determinati momenti e si tratterebbe solo di pochi giorni nei due mesi estivi: è una scelta politica da fare con coraggio». Entra nel dettaglio anche Alessio Papi, della band Sons of Jerico: «Saremmo anche disponibili a rinunciare a un’ora di concerto, chiudendo magari a mezzanotte, ma concederci una quarantina di decibel è davvero troppo poco». Idee chiarissime anche per la band Rmn, rappresentata dal cantante Metalpierpo (Pierpaolo Cadeddu): «Serve regolamentazione concedendo di andare oltre un certo livello di decibel: la città si regge anche sui piccoli eventi musicali». Ragionamento in cui si inquadrano le parole di Damiano Delussu, dei Matrika: «Le vie del centro sono di tutti, non solo di pochi singoli che non vogliono udire un po’ di musica: in caso contrario il Comune individui un’area dove poter organizzare a costo quasi zero eventi musicali». Netta anche la posizione dei dj: «Stanchi – dice Fabrizio Casazza – di esposti e raccolta di firme». Lo sostiene anche Micaela Sulakova, titolare del Twin: «L’anno scorso siamo stati multati per 70 decibel, cioè poco più che il rumore del chiacchiericcio».

I residenti

Le proteste dei residenti del centro la scorsa estate erano state ripetute: «Fu ben più di un chiacchiericcio e non fu solo questione di qualche serata nel fine settimana – sostiene Alberto Brai, uno dei promotori - non vorremmo arrivare a intentare causa al Comune». I residenti vennero seguiti dall’avvocato Marco Coghe: «Gli abitanti del centro sono già in allerta: disponibili al confronto e a stabilire nuove regole ma che siano davvero rispettate». Ad auspicare una trattativa è il vicesindaco e assessore al Turismo Michele Stivaletta: «Locali, musicisti e residenti trovino un punto d’incontro superando diffidenze reciproche: ne va dell’aspirazione turistica della città». Musicisti ed esercenti sollecitano la nuova ordinanza (l’anno scorso arrivò a fine giugno) per programmare la stagione perché per i locali significherà ingaggiare o meno band o dj: «La stiamo rivedendo – anticipa il comandante della Polizia locale Andrea Usai - per capire entro quali margini agire, ovvero se modificarla o reiterarla».

