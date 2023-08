«Pare possa finalmente finire il festival per offrire una sede più o meno antica per l'improbabile “scontro a cazzotti” tra Musk e Zuckerberg», dichiara il senatore di FI Maurizio Gasparri: «Hanno preso in giro tutti, questa roba non ci sarà mai. Ma resta il problema fiscale. Il signor Zuckerberg, entro il 6 ottobre, deve rispondere alle autorità italiane che gli hanno chiesto di pagare alla Siae i diritti d'autore dei contenuti che usa su Meta».