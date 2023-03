«No a minacce squadriste: noi per la libertà» 

«Il Siotto non cade nella trappola di chi agisce nottetempo per minacciare immaginari antifascisti dalle unghie smaltate. Saremo compatti nel denunciare alle autorità ogni minaccia e ogni gesto di violenza, fisica o verbale. Non cadiamo nei tranelli della violenza, non siamo squadristi, noi». Con queste parole pubblicate sul proprio sito internet il liceo classico Siotto risponde allo striscione “Antifà lascia stà, ti rovini lo smalto” sistemato (e poi rimosso) martedì accanto all'ingresso principale. Un messaggio preoccupante, secondo gli studenti. «È da giorni che la scuola», spiegano gli studenti «viene vandalizzata con striscioni con inni al fascismo, minacce e foto del Duce. Questo è anticostituzionale e dopo l’episodio del liceo di Firenze noi diciamo basta alle minacce dei fascisti». Lo striscione era stato rimosso dagli stessi alunni della scuola. Ma ora c’è una coda. I ragazzi del classico avevano appeso un nuovo striscione con la scritta “Siotto antifà e con la Costituzione sempre sarà”. Ma ora quello striscione è sparito.

