«No a mensa e dormitorio accanto alle facoltà» 

Aggressioni, minacce, furti. I rappresentanti di Azione universitaria Cagliari chiedono più attenzione sulla sicurezza degli studenti in viale Sant’Ignazio. Problema che, secondo Azione universitaria, aumenterebbe con la realizzazione della Casa della solidarietà.

«Le promesse del Comune di voler intervenire in modo concreto per risolvere i problemi di sicurezza attorno agli edifici universitari di viale Sant’Ignazio si scontrano, purtroppo, con una realtà ben diversa. È di questi giorni la proposta della giunta comunale, portata avanti dall’assessora Anna Puddu, di istituire una Casa della solidarietà, con mensa e dormitori, all’interno degli edifici della Caritas. Azione Universitaria Cagliari riconosce pienamente il valore del lavoro svolto dalla Caritas nel sostegno alle persone più fragili. I continui episodi di aggressioni, furti, atti vandalici e utilizzo di sostanze stupefacenti dimostrano l’incompatibilità di questa scelta con la vita quotidiana degli studenti e con il pieno esercizio dei loro diritti».

I rappresentanti di Azione universitaria chiedono «alla Giunta comunale di riconsiderare questa scelta, valutando non soltanto le esigenze logistiche, ma soprattutto l’imperativa necessità di garantire sicurezza, serenità e un diritto allo studio che possa davvero definirsi tale per migliaia di studenti».

