VaiOnline
Viale Sant’Ignazio.
23 novembre 2025 alle 00:41

«No a mensa e dormitorio accanto alle facoltà» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Aggressioni, minacce, furti. I rappresentanti di Azione universitaria Cagliari chiedono più attenzione sulla sicurezza degli studenti in viale Sant’Ignazio. Problema che, secondo Azione universitaria, aumenterebbe con la realizzazione della Casa della solidarietà.

«Le promesse del Comune di voler intervenire in modo concreto per risolvere i problemi di sicurezza attorno agli edifici universitari di viale Sant’Ignazio si scontrano, purtroppo, con una realtà ben diversa. È di questi giorni la proposta della giunta comunale, portata avanti dall’assessora Anna Puddu, di istituire una Casa della solidarietà, con mensa e dormitori, all’interno degli edifici della Caritas. Azione Universitaria Cagliari riconosce pienamente il valore del lavoro svolto dalla Caritas nel sostegno alle persone più fragili. I continui episodi di aggressioni, furti, atti vandalici e utilizzo di sostanze stupefacenti dimostrano l’incompatibilità di questa scelta con la vita quotidiana degli studenti e con il pieno esercizio dei loro diritti».
I rappresentanti di Azione universitaria chiedono «alla Giunta comunale di riconsiderare questa scelta, valutando non soltanto le esigenze logistiche, ma soprattutto l’imperativa necessità di garantire sicurezza, serenità e un diritto allo studio che possa davvero definirsi tale per migliaia di studenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis