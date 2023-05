No a Maccarone, l’Olbia in cerca del nuovo tecnico 

Olbia. Habemus (quasi) papam. Secondo indiscrezioni, il nuovo allenatore dell’Olbia sarà ufficializzato tra la fine di questa settimana e metà della prossima. Ma, salvo sorprese, non sarà Massimo Maccarone. L’ex attaccante, già avversario dei bianchi con la maglia della Carrarese, è reduce dalla prima esperienza da tecnico al Ghiviborgo in Serie D e sarebbe stato vagliato per il post Occhiuzzi, ma non avrebbe chance di succedergli. Per l’ottava stagione consecutiva in Serie C, la società sarebbe alla ricerca di qualcuno con un pizzico di esperienza in più e che, magari, prediliga la difesa a tre anziché a quattro, anche perché nei piani del direttore sportivo Tomaso Tatti alla voce “rinnovi” ci sarebbe la conferma di Emerson, che rende al meglio versione “braccetto”. A tal proposito, tra i contratti in scadenza al 30 giugno ci sarebbe la possibilità di rinnovare anche quelli di Van der Want e La Rosa, e sul fronte prestiti è verosimile la permanenza di Sposito, svincolato dopo la retrocessione in Serie D del Sangiuliano City che l’aveva girato all’Olbia a gennaio.

Una buona base

La base dalla quale ripartire è molto buona grazie ai contratti pluriennali di Ragatzu, Biancu, Boganini, Fabbri, Incerti, Nanni e Corti più Mordini, il cui accordo è stato prolungato durante l’ultima stagione, e Dessena, per il quale è scattato l’obbligo di riscatto dalla Virtus Entella, dalla quale era arrivato in prestito a gennaio. Ma la rosa dell’Olbia perderà molti dei protagonisti del campionato appena terminato, con Brignani, Arboleda e Sperotto in scadenza il mese prossimo come Palesi, Occhioni, Konig, e i giovani a fine prestito di rientro alla base: Contini, di proprietà del Cagliari, Bellodi (Milan), Zanchetta (Spal), Gabrieli (Sudtirol), Sueva (Cosenza), Babbi (Atalanta) e Gelmi (Atalanta). In quest’ultimo caso l’Olbia opterebbe per il rinnovo, ma se la Dea dovesse decidere di metter su la seconda squadra il portiere classe 2001 resterebbe a Bergamo.

Il club

Infine le vicende societarie: dopo che Alessandro Marino si è detto aperto a valutare eventuali proposte di acquisto del club in città è scattato il toto presidente, ma l’ipotesi Gabriele Volpi continua a essere smentita sia dall’Olbia sia dall’Arzachena, di cui l’ex patron dello Spezia è proprietario dal 2019.