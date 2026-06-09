Nizzi vittima di furti di identità 

Più di un profilo falso, con nome, cognome e immagine (ritoccata) del sindaco, Settimo Nizzi, hanno cominciato a circolare sui social, inviando messaggi privati a decine di persone. Richieste sospette che proponevano presunti investimenti o adesione a gruppi di cittadini interessati a collaborare per contribuire a migliorare la città che conducevano a link esterni ingannevoli.

A comunicarlo, lo stesso primo cittadino con un post sul suo profilo Facebook ufficiale, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni: «Alla luce dei recenti tentativi di furto di identità e della creazione di profili falsi a mio nome, ritengo doveroso precisare che l’unica pagina Facebook ufficiale del sindaco di Olbia è quella da cui sto scrivendo ed è associata esclusivamente al profilo Instagram @settimonizziofficial». Ringraziando quanti stanno collaborando per segnalare questi account falsi, «contribuendo a contrastare questi gravi comportamenti illeciti», ha aggiunto Nizzi, «stiamo provvedendo a segnalare alle autorità competenti e all’assistenza di Meta tutti i profili non autorizzati che utilizzano impropriamente il mio nome e la mia immagine, anche alla luce dei tentativi di frode e delle attività ingannevoli a essi riconducibili». Sotto il post che denuncia la clonazione dell’identità (social), Nizzi ha pubblicato le foto dei suoi due profili ufficiali che ne definiscono quella vera: «Sindaco di Olbia, al terzo mandato. Innamorato di quella che definisco la città più bella del mondo».

La tecnica

Non un furto dell’account ufficiale ma un caso di spoofing, con la creazione di profili paralleli, costruiti recuperando fotografie, poi modificate, che avviavano conversazioni ambigue che non prevedevano esplicite richieste di denaro ma facevano riferimento a opportunità di investimento con raggiri. I responsabili delle falsificazioni dell’identità di Nizzi agivano soprattutto su Instagram, social in cui è più difficile stanarli e bloccarli. Su raggiri e frodi, il sindaco era intervenuto, a marzo scorso, per mettere in guardia i cittadini su tentativi di truffa messi in atto da soggetti che si spacciavano come incaricati dal Comune a comunicare una liquidazione a favore dell’ente. Anche in questa occasione, Nizzi si era affidato ai social per allertare i suoi concittadini.

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