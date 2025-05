Nizzi vieta le arrampicate su Tavolara 

Vietato scalare l'isola di Tavolara: il sindaco, Settimo Nizzi, ieri ha firmato un'ordinanza che impone il divieto permanente di svolgere attività di arrampicata verso la cima dell'isola, alta 565 metri. «Troppe volte abbiamo assistito a delle attività sportive su Tavolara svolte da persone non preparate e con attrezzature non adeguate: il risultato è un numero significativo di incidenti che hanno messo in grave pericolo la vita degli escursionisti», ha detto Nizzi: «L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto pochi giorni fa quando un’escursionista ha subito un infortunio mentre percorreva la Ferrata degli Angeli: a causa della conformazione del luogo, impervio e a quota elevata, nell'operazione di soccorso sono stati impegnati 14 tecnici del Soccorso alpino delle stazioni di Olbia, Sassari e Nuoro, una motovedetta della Capitaneria di porto e un'equipe medica giunta con l'elisoccorso di Areus di base ad Alghero», ha spiegato il sindaco, aggiungendo che un tale dispiegamento di uomini e mezzi grava anche sulle già ridotte capacità del Pronto Soccorso e dei presidi medici del territorio e sulla limitata disponibilità di elicotteri per gli interventi. Il provvedimento è stato adottato anche per salvaguardare il patrimonio naturalistico in un luogo particolarmente soggetto a pericolo di frana molto elevato. Le arrampicate sono consentite solo alle guide alpine ed esclusivamente per attività di ricerca e studio.

Le escursioni a Tavolara erano state al centro di una battaglia legale qualche anno fa. Il giudice aveva assolto una guida escursionistica e riconosciuto la legittimità della servitù di passaggio sui sentieri nei terreni privati. Ma questa volta si parla di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA