Nizzi presidente della Gallura 

Settimo Nizzi è già virtualmente seduto sulla poltrona di presidente della risorta provincia nord-est Gallura. Dopo la designazione dei partiti del centrodestra, letta come una fuga in avanti da alcuni colleghi del territorio, il sindaco di Olbia incassa il sostegno di tutti i primi cittadini, 26 nessuno escluso, riuniti nella sala convegni del museo archeologico, per parlare dell’avvio del nuovo ente. Una cosa è chiara: Nizzi guiderà quella che è stata definita come una fase costituente e sarà un periodo breve. Prima di tutto perché è in corso la modifica della legge che porterà all’elezione diretta e, in secondo luogo, perché il mandato del sindaco di Olbia scade nel 2027.

Le regole

Le elezioni provinciali che si terranno il 29 settembre saranno di secondo livello: il presidente deve essere sindaco di uno dei Comuni del territorio e i dieci membri del Consiglio Provinciale devono essere scelti tra gli amministratori comunali. Hanno diritto di voto i sindaci e i consiglieri comunali della provincia. Con queste regole, che prevedono un voto ponderato in base alla popolazione, Olbia ha un peso specifico molto alto e sarebbe bastato un accordo con Tempio e Arzachena per avere la vittoria in tasca. Ma, a quanto raccontano i sindaci, si è scelto un metodo collegiale.

Gli accordi

Se Olbia (e il centrodestra) avrà il presidente, la lista unica sarà fatta in modo che gli altri comuni abbiano un’equa rappresentanza in Consiglio e che ci siano anche espressioni del centrosinistra. «L’accordo raggiunto è importantissimo perché il nostro territorio andrà avanti, senza divisioni territoriali, per perseguire un obiettivo comune», spiega Nizzi. Le priorità sono dettate: «Vanno di pari passo due aspetti fondamentali, la viabilità e l’edilizia scolastica. Abbiamo necessità di strade sicure ed efficienti e per questo si lavorerà in coordinamento con gli altri Enti, e di scuole adeguate affiancate a una politica che incoraggi i nostri ragazzi a studiare e combatta la dispersione scolastica».

Un’esperienza che finora manca nel curriculum di Nizzi, che è stato parlamentare e consigliere regionale, e che difficilmente sarà l’anticamera della pensione. «Sarà un’esperienza nuova ed entusiasmante anche se io ho sempre ragionato in termini territoriali. – commenta – Olbia non è non sarà mai asso pigliatutto come spesso ingiustamente viene detto ma ha l’atteggiamento del buon padre di famiglia».

I sindaci

A esplicitare i malumori superati il sindaco di Tempio Gianni Addis: «Settimo Nizzi è una figura di indiscussa capacità ed esperienza e questo non è mai stato in discussione. Però abbiamo chiesto che siano limitate le ingerenze della politica, quella dei partiti di centrodestra è stata una fuga in avanti perché la gran parte delle nostre amministrazioni è di natura civica». Sul tavolo garanzie di equilibrio. «Abbiamo condiviso un percorso ben preciso, sono stati raggiunti accordi sulla composizione del Consiglio per la rappresentatività equilibrata del territorio. Tempio, Arzachena e La Maddalena avranno i loro rappresentanti e per il resto si seguirà una logica di territorio».

Sulla stessa linea Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena: «Abbiamo ribadito che in questo momento, vista anche la particolarità di queste elezioni, i partiti sono relativi ed era giusto ribadire l’importanza dei sindaci che rappresentano i territori. Si è così deciso di individuare il presidente nella figura di Settimo Nizzi anche perché il voto garantisce comunque a Olbia una percentuale molto elevata, e trovare un metodo che garantisca la rappresentanza delle altre realtà».

Francesco Lai, sindaco di centrosinistra di Loiri Porto San Paolo, aveva ricoperto il ruolo informale di esploratore per un’eventuale soluzione alternativa che non si è rivelata praticabile. «Si tratta di una fase transitoria in attesa dell’elezione diretta», commenta: «Abbiamo raggiunto degli accordi sui territori e soprattutto sul programma che mette in cima viabilità ed edilizia scolastica».

