Nizzi porta a Bologna l’esempio della Città 30 

Non un semplice limite di velocità: per il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, è una via obbligata perla trasformazione della città nella direzione di una maggiore sostenibilità e di un'alta qualità della vita urbana. A Bologna, domani, al simposio “Città 30, la strada è di tutti” organizzato da MobilitArs, dedicato all'arte della gestione della mobilità lenta, Nizzi vanta il primato di guidare la prima città italiana a trenta chilometri all'ora.

Invitato speciale in qualità di unico sindaco della Penisola ad avere emanato il provvedimento, nel 2021, che impone di percorrere tutte le strade urbane a 30 chilometri orari, Settimo Nizzi porterà l'esperienza della sua città, accanto a quelle di Amsterdam e di New York. Tra buone pratiche, esempi virtuosi e nuove infrastrutture, Nizzi parteciperà al panel “Città 30: presentazione della proposta di legge nazionale”, lanciata da tante associazioni, in testa Fiab e Legambiente.

Col sindaco gallurese discuteranno il suo collega di Bologna, Matteo Lepore, la deputata AVS, Francesca Ghirra, il deputato PD, Roberto Morassut, e il senatore FI, Franco Silvestro. «Sono favorevole alla proposta di legge ma dipende da come è strutturata», dice Nizzi. Rispetto alla bozza del disegno di legge che vuole indicare un'unica strada da seguire, agevolando le amministrazioni locali già impegnate a tutelare la sicurezza dei cittadini, le indicazioni del sindaco olbiese sono: trenta chilometri all'ora nelle strade urbane e nessuna necessità di scendere sotto questo limite in quelle residenziali, cinquanta orari nelle Statali e nelle Provinciali e nessuna automobile nelle strade scolastiche.

«La scelta di far diventare Olbia Città 30 inizialmente è stata impopolare e ha suscitato tante polemiche ma, dopo poco, sono stati i cittadini a chiedere all'amministrazione maggiori controlli perché il limite fosse rispettato da tutti», dice Nizzi. E aggiunge: «È stato così anche per l'istituzione della strada scolastica, prima in Sardegna, adesso ne fanno richiesta tutte le scuole della città».