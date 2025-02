Nizzi: l’aeroporto intitolato al Principe 

Ha fatto decollare il turismo della Sardegna, l'economia della Gallura e il primo volo di linea dall'aeroporto di Olbia. E ora che il principe della Costa Smeralda ha compiuto il suo ultimo viaggio, il 4 febbraio scorso, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, vuole intitolargli lo scalo aeroportuale, aggiungendo al nome, S. A. Principe Karim Aga Khan IV.

La proposta

Dopo aver proclamato due giorni di lutto cittadino, Nizzi ieri ha firmato una delibera di Giunta per proporre l'intitolazione dell'aeroporto alla «figura di un imprenditore capace di dare vita alla nascita e allo sviluppo turistico nel pieno rispetto della tutela ambientale del territorio gallurese e alla figura più carismatica e importante che ha caratterizzato la nostra storia». Un omaggio al pioniere del trasporto aereo nella Gallura che, nel 1969, ha inaugurato il terminal olbiese trasformando la vecchia pista in terra battuta di Venafiorita, utilizzata saltuariamente come scalo militare e su cui gli atterraggi avvenivano tra le greggi al pascolo, nell'aeroporto Olbia Costa Smeralda, uno tra i più prestigiosi aeroporti a livello internazionale. «Nell'ottica di un’eccezionale visione strategica, Sua Altezza, già nel 1963 ha fondato Alisarda, la compagnia aerea tutta sarda, divenuta poi Meridiana e Air Italy, che ha permesso alle persone di raggiungere l'Isola fin dagli esordi della Costa Smeralda e ha dato vita alla costruzione dello scalo di Olbia, oggi tra i più rinomati nel mondo», ha aggiunto il primo cittadino che, nel 2004 gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

L’addio

Oggi, a Lisbona, l'ultimo saluto al 49esimo Imam dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto, alle 11 all’Ismaili Centre: la celebrazione seguirà le tradizioni della comunità, concentrandosi su preghiere e brani del Corano, senza discorsi. Una cerimonia intima e privata, aperta ai ventidue presidenti del Consiglio Nazionale dell'organizzazione religiosa Jamats, provenienti da tutto il mondo, agli alti funzionari della fondazione Aga Khan Development Network e ai rappresentanti del governo portoghese, e sarà trasmessa in diretta su The Ismaili tv, canale ufficiale della comunità ismaelita, che ha annunciato la cerimonia e i dettagli dello svolgimento. Domani, il principe Karim sarà sepolto ad Assuan, in Egitto, nel mausoleo dove riposa il nonno, il sultano Mahommed Shah, terzo Aga Khan, morto nel 1957, adiacente a una villa di proprietà del principe della Costa Smeralda, lungo il Nilo. In occasione delle esequie dell'Aga Khan, il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha proclamato, per oggi, il lutto cittadino e per rendere omaggio «all'uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro paese, trasformando un angolo incontaminato del nostro territorio in un simbolo di bellezza, eleganza e armonia, dando vita alla Costa Smeralda», invita istituzioni e attività commerciali a osservare un momento di raccoglimento. Inoltre, nel Comune in cui ha preso forma il sogno del Principe, è stato convocato, per martedì prossimo, un Consiglio comunale aperto con un solo punto all'ordine del giorno: omaggio alla memoria di Sua Altezza Principe Karim Aga Khan. Un'iniziativa che sarà ripetuta anche a Olbia, annunciata dal sindaco Nizzi in occasione della proclamazione del lutto cittadino.

