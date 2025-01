Nizzi e Fratelli d’Italia, è pace 

Alle ultime elezioni comunali si erano schierati dalla parte del suo avversario e oggi in Consiglio comunale siedono tra i banchi dell'opposizione. Acqua passata, pace fatta tra Fratelli d'Italia e il sindaco di Forza Italia, che si sono stretti la mano, ieri, in occasione del congresso cittadino del partito della premier Giorgia Meloni, riunito per nominare il nuovo direttivo, presieduto dal senatore Giovanni Satta, con il coordinatore regionale del partito, Francesco Mura, e provinciale, Mario Russu, alla presenza della consigliera regionale, Cristina Usai. «Sono stato molto contento dell'invito arrivato da FdI e ho deciso di partecipare con grande piacere perché amo guardare al futuro: la coalizione di centrodestra è sempre stata unita dal 1994 e ritengo che sia fondamentale continuare a lavorare con questo spirito, lasciando da parte eventuali passate divergenze», ha detto il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, applaudito da tutti gli esponenti locali delle forze politiche, tra cui Psd'Az, Riformatori Sardi e Alleanza Sardegna, che stanno affilando le armi per le prossime sfide elettorali.

Verso il voto

Un chiaro messaggio di apertura, quello lanciato dal primo cittadino forzista, a dimenticare il passato e a marciare uniti per rendere inespugnabile la roccaforte del centrodestra in città di fronte ai nuovi scenari aperti all'indomani delle elezioni regionali. Sulla tenuta del centrodestra aleggia lo spauracchio dei risultati ottenuti a Olbia, a febbraio scorso, dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle: è prudente archiviare i vecchi dissapori per non disperdere consensi in vista delle prossime comunali su cui incombe, anche, l’incertezza del terzo mandato per Settimo Nizzi. A conferma della partita giocata dal sindaco, la dichiarazione del coordinatore cittadino, Marco Piro, rieletto per acclamazione: «Appoggiamo il sindaco in carica ma se non dovesse essere possibile il terzo mandato, proporremo il candidato più forte della coalizione, siamo il primo partito del centrodestra a livello regionale e a Olbia ci facciamo trovare pronti con una lista forte». Per evitare quanto successo nel 2021, quando il vertice regionale di FdI ha negato la presentazione del simbolo a Olbia per la grande spaccatura all'interno del partito in città.

