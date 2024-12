Nizzi: «Così stiamo cambiando la città»

È un Settimo Nizzi ecumenico quello che traccia il bilancio del 2024, senza scordare di assegnarsi un dieci nella solita pagella di fine anno, e elenca i progetti del 2025. «C’è uno splendido rapporto – esordisce – tra Olbia, i comuni vicini, le province, la Regione e il Governo». Rapporto, spiega poi, legato anche al ruolo sempre più forte della città che cresce sulla scena regionale: «Lavoriamo, portiamo a termine progetti, siamo collaborativi e credibili». Se cadrà il divieto al terzo mandato il sindaco punta a un Nizzi ter (contando solo quelli consecutivi): «Vorrei fare quello che mi piace di più, occuparmi della mia città, cosa che ho sempre fatto sottraendo tempo alla vita privata, e credo con dedizione». E se terzo mandato non fosse, dichiara la sua disponibilità ad altri incarichi a tutti i livelli.

I progetti

L’incontro è dedicato a una carrellata di cose fatte e progetti in itinere. Sul profilo del governo del territorio la variante al Piano di assetto idrogeologico che consentirà di portare avanti il piano per la sicurezza e che libera dai vincoli gran parte del territorio comunale, elemento che secondo Nizzi contribuirà ad alleggerire l’emergenza casa. E se c’è un rammarico «è quello di non avere ancora potuto concludere l’iter per la messa in sicurezza della città». E poi c’è il Piano dei litorali che disciplinerà le concessioni dando spazio alla spiaggia libera. Sul versante della città green, la creazione della comunità energetica e l’investimento nei pannelli fotovoltaici su edifici, parcheggi e capannoni, e i finanziamenti per realizzare i due tratti di pista ciclabile collegati a quella – in via di ultimazione – del Cipnes, opera che consentirà di raggiungere la spiaggia di Pittulongu in bici. All’aeroporto invece, oltre che sulle due ruote, si potrà arrivare in treno con il collegamento ferroviario finanziato con 170 milioni del Pnrr.

Firmato proprio ieri mattina con la direzione marittima l’atto di accatastamento del museo archeologico, indispensabile per portare avanti l’inserimento nel sistema museale. Un tassello che, insieme all’acquisizione dell’ex cinema Astra che diventerà teatro comunale, e alla crescita del polo universitario ha l’ambizione di colmare antiche carenze sul piano culturale. La città tra dieci anni? «Sarà la più bella». (c.d.r.)

