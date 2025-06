Nizzi, condanna a sorpresa per l’asta 

Sembrava una storia finita ancora prima di nascere quella dell’ex Ferrotel di Olbia. Nell’aprile 2021 Settimo Nizzi viene denunciato (è un atto dovuto) per avere “avvertito”, durante un’asta giudiziaria, l’aspirante acquirente dell’immobile ex Fs sui rigidi vincoli imposti dal Comune di Olbia. Un’accusa che faticosamente approda in giudizio (anche la vittima esclude subito condizionamenti) e viene demolita dal pubblico ministero in aula. Ma ieri la storia dell’ex Ferrotel si è tradotta in una condanna a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per il sindaco di OIbia. Nizzi è stato riconosciuto responsabile di turbativa d’asta. La sentenza del giudice del Tribunale di Sassari, Paolo Bulla, ha preso tutti in contropiede. L’istruttoria del processo, almeno questa era la sensazione, aveva cancellato ogni dubbio sulle intenzioni di Nizzi e sugli effetti della sua condotta. Il pubblico ministero Antonio Piras, chiedendo l’assoluzione di Nizzi, aveva segnalato nella sua requisitoria gli aspetti salienti della vicenda (conclusioni che la Procura di Sassari ritiene corrette).

La frase di Nizzi

I testimoni, compresa la presunta vittima, hanno illuminato il caso. Nessuno ha fornito elementi in contrasto con il contenuto degli atti del fascicolo. Ma in aula la vicenda è stata ricostruita, è emerso dalla requisitoria del pm, nel suo significato. Il Comune di Olbia aspirava all’acquisizione dell’ex Ferrotel (acquisizione che infatti avverrà) per un progetto di riqualificazione urbana. Nizzi, il 15 aprile del 2021, si presenta nello studio del commercialista, a Sassari, delegato alla vendita dell’immobile. Nella stanza c’è anche il rappresentante della immobiliare Ocean Asset Management srl, società interessata all’acquisto dell’ex Ferrotel come lo è il Comune di Olbia. Nizzi, con una frase che finisce sotto accusa, ribadisce un dato fattuale e reale, l’area dell’ex Ferrotel è vincolato a una destinazione pubblica, non ci si può fare niente. Il pm Antonio Piras esclude l’elemento soggettivo, il dolo, perché Nizzi introduce un elemento noto e documentale. Ma il pm segnala anche che il concorrente del Comune di Olbia, dopo la frase del sindaco, prova per otto volte ad acquisire l’edificio, quindi manca la turbativa, almeno secondo il rappresentante dell’accusa.

«Amareggiato»

Il sindaco di Olbia ieri non ha voluto commentare. Lo hanno fatto i suoi difensori, Sergio Milia e Pietro Carzedda: «Adesso attendiamo le motivazioni, il nostro assistito è amareggiato ma sereno, ha la massima fiducia nella giustizia». Il ricorso in appello è scontato.

